Manisa'da şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı, leylek yuvası sağlam kaldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Manisa'da şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı, leylek yuvası sağlam kaldı

Manisa\'da şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı, leylek yuvası sağlam kaldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki şiddetli rüzgar, bir caminin minaresinin külah bölümünü yıktı. Ancak minarenin üzerindeki leylek yuvası zarar görmedi. Rüzgarın içinde yavruların da bulunduğu leylek yuvasına zarar vermemesi mahalle sakinlerini sevindirdi.

10.06.2024 09:43
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki gün önce dolu ve sağanakla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar, bir caminin minaresinin külah bölümünün yıkılmasına neden oldu ancak kubbe üzerindeki leylek yuvası sağlam kaldı.

İlçede 8 Haziran akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, sağanak ve dolu nedeniyle bağ ve tarlalar hasar gördü.

9 mahallede etkili olan hava olayının verdiği hasarın tespiti için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bu mahallelerden biri olan Ilgınköy'de ise mahalle camisinin minaresinin ucundaki külah bölümü, şiddetli rüzgara dayanamayarak yıkıldı.

Caminin ana kubbesi üzerindeki leylek yuvası ise rüzgardan zarar görmedi.

Mahalle sakinleri, minarenin külahını uçuran rüzgarın, içinde yavruların da bulunduğu leylek yuvasına zarar vermemesinin şaşkınlığını ve sevincini yaşıyor.

Mahalle sakinlerinden Raşit Bilgiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, leyleklerin mahallenin simgesi haline geldiğini söyledi.

Bilgiç, şöyle konuştu:

"Ben bildim bileli, bu leylek yuvası burada. İçerisinde iki yavru ile anne ve babası vardı. Leylekler yuvada olduğu sırada çıkan fırtınada minarenin külahı ters yöne devrildi. Aksi yönde olsaydı külah doğrudan leyleklerin yuvası üzerine düşecekti ve hepsi ölebilirdi. Bölgemizi afet vurdu, bağlarımız zarar gördü. Üzüldük ama mahallemizin simgesi olan leyleklerin kurtulmasına da sevindik."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Manisa'da şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı, leylek yuvası sağlam kaldı - Son Dakika

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