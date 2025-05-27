Maniyle Eğitimi Eğlenceli Hale Getiren Proje

Trabzon'un Yomra ilçesindeki Yavuz Selim İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Züleyha Beşel, anlattığı konuların daha iyi anlaşılabilmesi için öğrencileriyle birlikte yazdığı ve derste işlenen bilgilerin yer aldığı manileri kitapta bir araya getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Her Okulun Projesi Olsun (HOPO)" projesi kapsamında Yavuz Selim İlkokulu 4-D Sınıf Öğretmeni Beşel, derste anlatılan konuları pekiştirmek, mani ve atma türkü kültürünü çocuklara kazandırabilmek için proje oluşturdu.

Yörede düğün veya yayla şenliklerinde söylenen, halk şiiri tarzı olarak da bilinen atma türkü kültürünün öğrencilerinin aklında daha fazla kalabileceğini düşünen Beşel, manileri de dahil ettiği projesine "Öğrenmeye Yok MANİ" adını verdi.

Türkçe, matematik, fen ve hayat bilgisi derslerinde işlenen konuların yöreye özgü atma türkü ve mani olarak kaleme alınmasını içeren proje, HOPO il finallerinde birinciliğe layık görüldü.

Beşel, aynı zamanda öğrencileriyle birlikte hazırladığı maniler ve atma türküleri de bir kitapta topladı.

Atma türküleri ve manileri konulara uyumlu hale getirerek eğlenceli ve etkileşimli ders işlediklerini belirten Beşel, AA muhabirine, şiirsel yapının kuşaktan kuşağa, nesilden nesle aktarıldığını söyledi.

Beşel, bu durumu derslere uyarlamak istediğini ifade ederek, "Manilerle atışalım, nesilden nesle bilgilerimiz hem öğrenilsin hem de geçmişimizi taşıyan o kültürümüzden tohumlarını alan nesillerimiz devam etsin. Derslerimizi kazanımlara uyarlı şekilde işledik. Daha sonra çocuklarla konuyu özetleyen, anlatan maniler yazdık. Manileri yazdıktan sonra bunları karşılıklı atışmalara uyarladık." diye konuştu.

Projenin sınıf içerisinde sınırlı kalmadığını dile getiren Beşel, "Diğer kademelerle beraber bunları özgün şekilde hazırlayıp derledik. Sorumlu öğretmen arkadaşlarla beraber seçtiğimiz manileri okul panosunda sergiledik. Sonrasında manileri kitap haline getirdik." ifadelerini kullandı.

"Her derse uyarlanabilme kolaylığı var"

Atma türkü ve manileri öğrencilerle hazırladıklarını aktaran Beşel, şöyle devam etti:

"Diğer derslere ilişkilendirilmesi çok kolay. Bir dersle, bir öğrenciyle, bir kademeyle sınırlı değil. Her derse uyarlanabilme kolaylığı var. Bu yıl dört ana ders üzerine yoğunlaştık. Gelecek yıllarda ilkokuldan sıyrılıp ortaokula, hatta lise ve üniversite platformlarına da yerleştirmeyi hedefliyoruz."

"Çocuklar ödevlerini istekli yapmaya başladı"

Beşel, öğrencilerde derse katılım ve konuyu anlama noktasında artış gözlemlediğine işaret ederek, "Derslerde hem eğlendik hem öğrendik hem de bilgilerin kalıcılığı arttı. Sadece öğrencilerle de sınırlı kalmadık, velilerimiz işin içerisine dahil oldu. Çocuklar ödevlerini istekli yapmaya başladı. Büyüklerinden manileri dinler oldular." ifadelerini kullandı.

Atma türkü ve manilerin kitapta bir araya geldiğini vurgulayan Beşel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrenciler yazdığı manilerden önce kendi kitapçıklarını oluşturdular. Daha sonra o kitapçıkların içerisinden kurul olarak değerlendirmeler yaptık. Manileri atma türküleri görselleştirerek kitap haline getirdik. Amacımız, zaten yaygınlaştırmak. Bunu da en güzel şekilde kitapla somutlaştırdık. Biz bu projede keyifli şekilde çalıştık. Geleceğimizi de geçmişimizdeki kökler gibi sağlam şekilde ilerletip, farklı kademelere uyarlayıp sürdürmeyi planlıyoruz."

Yavuz Selim İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Yağmur Sude Kotan ise daha önce mani bilmediğini, öğretmeni sayesinde manileri ve derste işledikleri konuları daha anlaşılır halde öğrendiğini söyledi.

Mıknatısa manili anlatım

Öğrencilerden Hifanur Karson da maninin ne olduğunu anne babasına sorarak öğrendiğini dile getirerek, "Öğretmenimiz konuları işlerken 'Sizden mani yazmanızı istiyorum.' dedi. Biz de annelerimize, babalarımıza, 'Maniler nedir? Öğretmenimiz bize, 'Yazın.' dedi.' diye sorduk. Sonra yazdık ve sınıfta atışmalar haline getirdik. Fen bilgisi dersinde, 'Mıknatıs çeker beni, demir, nikel, kobalt gibi. Eş kutba düşünce, iter, iter durur beni.' diye mani yazdım. Mıknatısın eş kutuplarının birbirini ittiği böylelikle aklımda kaldı." diye konuştu.

Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Yıldırım ise projenin eğitime katkısının olumlu yönde olduğunu belirtti.

Projeyle bilim insanlarının da manilere konu olduğunu dile getiren Yıldırım, "Dolayısıyla bilim ve dünyanın teknolojik gelişmesini de takip ediyorlar. Çocukların okumaya ve derslere ilgisi artıyor. Matematiğe de hayata da uyarlayabilir. Çalışmayı çok kıymetli buluyorum, çok değerli olduğunu görüyorum ve eğitime katkısının yüksek olacağını görüyorum. Öğretmenlerime, müdürlerime teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Okul Müdürü Kadem Uzun ise çocuklara kalıcı bilgi vermek, onların derslerini neşeli şekilde işlemek amacıyla yapılan projede emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.