Mardin'de Ramazan Sokağı İlgiyle Açıldı

Mardin'de Ramazan Sokağı'na büyük ilgi

MARDİN - Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı, dolu dolu etkinlikleri ve nostaljik atmosferiyle ilk günden vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Artuklu Fuar Alanı'na kurulan gölge oyunları, eğlenceli aktiviteler ve kültürel etkinlikler, Ramazan'ın ruhunu yaşatırken ziyaretçilere keyifli anlar sunuyor. 7 bölgeden hediyelik eşyalar, oyuncakların ve yemeklerin satıldığı sokak, vatandaşların akınına uğruyor.

Ramazan Sokağını ziyaret eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 15- 23 Mart tarihlerini kapsayan bir haftalık süre içerisinde Ramazan Sokağı'nın bugün başlangıcını yapıldığını söyledi. 27 standın yer aldığını belirten Akkoyun, "Farklı farklı bölgelerden, farklı lezzetlerin yer aldığı bir ürünün hemşehrilerimiz tarafından satın alınabileceği ve yine çocuklarımız için çeşitli eğlenceli aktivitelerin olacak. Çocuklarımızı ve gençlerimiz için eğitici öğretici yarışmalar olacak. Yine Hacivat Karagöz, orta oyunu Nasreddin hoca, animasyonlar gibi etkinlikler gerçekleşmiş olacak. Mardin fuar alanımız faaliyete alındı. Geçen yıl yine kitap fuarı ile burası hemşerilerimizin hizmetine girdi. Bu sene de Ramazan ayı içerisinde hemşerilerimizin iftar öncesi ve sonrasında güzel vakit geçirebilecekleri, alışveriş yapabilecekleri ve Ramazan'ın güzelliğini yaşayabilecekleri bir aktivite olarak faaliyete geçiyor. Hayırlı olmasını diliyorum. Bizler de burada olacağız.bir hafta boyunca ramazan sokağımızda Mardinli hemşehrilerimizle birlikte ise bizler de Ramazan Ayı'nın güzelliğini hep birlikte yaşayacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.