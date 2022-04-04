Mardin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ekiplerince şüpheli Y.K'nin bulunduğu araç durduruldu.
Polisten kaçmaya çalışan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
Araçta 1 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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