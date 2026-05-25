Mardin Büyükşehir Belediyesinden yaşlı vatandaşlara bayram öncesi destek

25.05.2026 12:44  Güncelleme: 12:46
Mardin Büyükşehir Belediyesi, YADES kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara bayram öncesi evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti sundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara yönelik bayram öncesi destek çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından yaşlı vatandaşların evlerinde temizlik hizmeti yapılırken, kişisel bakım ihtiyaçları da karşılandı. Özellikle yalnız yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen hizmetlerin, Kurban Bayramı öncesinde yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Daire Başkanı Seçkin Mataracı, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, büyüklerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Mataracı, vatandaşların daha huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmeleri amacıyla evde destek ve bakım hizmetlerinin belirli programlar dahilinde devam edeceğini belirtti. - MARDİN

Kaynak: İHA

