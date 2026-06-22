Mardin\'den ABD\'ye İlk E-ihracat

Mardin'de faaliyet gösteren Roza Silver, Dicle Kalkınma Ajansı desteğiyle ilk uluslararası e-ihracat siparişini Amerika Birleşik Devletlerinden aldı.

Ajansın "2025 Yılı Teknik Destek Programı" kapsamında yürütülen çalışmalarla, işletmeye dijital reklam ve pazarlama yönetimi, e-ticaret altyapısı kurulumu, küresel ödeme sistemleri entegrasyonu, uluslararası lojistik ve müşteri ilişkileri ile e-ihracat mevzuatı alanlarında eğitim ve danışmanlık sağlandı. Verilen desteklerle birlikte Mardin'in geleneksel telkari gümüş işçiliğinin uluslararası pazarlara açıldığı, işletmenin dijital dönüşüm sürecini tamamlayarak küresel rekabete uyum sağladığı belirtildi.

Söz konusu adımın, bölgenin kültürel mirası arasında yer alan telkari zanaatının dünya pazarlarına taşınması açısından önemli bir dönüm noktası olduğu ifade edildi. - MARDİN