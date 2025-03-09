Mardin, ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mardin, ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Mardin, Berlin'de düzenlenen ITB Uluslararası Turizm Fuarı'na katılarak tarihi ve kültürel zenginlikleriyle uluslararası turizm sektörüne tanıtıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Müdürü önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

09.03.2025 17:20
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Mardin, ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nda tanıtıldı

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldı.

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olarak kabul edilen ITB Berlin, bu yıl 170'ten fazla ülkeden 5.800 katılımcıyla rekor düzeyde ilgi gördü.

Mardin, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bu prestijli organizasyonda yerini alarak uluslararası turizm sektörüne güçlü bir şekilde tanıtıldı.

Fuarda, PR şirketleri, yatırımcılar ve tur operatörleriyle önemli görüşmeler gerçekleştiren Genel Sekreter Fatih Eroğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Mardin'in eşsiz mimarisi, gastronomisi ve kültürel mirasıyla global turizm pazarında daha fazla yer edinmesi için iş birlikleri üzerine temaslarda bulundu.

Mardin'in turizmde hak ettiği konuma ulaşması için Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumların iş birliğiyle çalışmaların sürdürüldüğünü belirten yetkililer, bu tür organizasyonların Mardin'in uluslararası bilinirliğini artırmada büyük rol oynadığını vurguladı.

Mardin'in turizm potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak adına yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: İHA

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