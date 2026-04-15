Marmaris Körfezi için SEAMAR Projesi Değerlendirmesi
15.04.2026 23:19
Marmaris'te deniz ekosisteminin korunması ve iklim dayanıklılığının artırılması ele alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, deniz ekosisteminin korunması ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın artırılması amacıyla yürütülen SEAMAR Projesi kapsamında Marmaris Körfezi'nin mevcut durumu ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Marmaris Belediyesi tarafından Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla hayata geçirilen "Marmaris'te Deniz Ekosisteminin İyileştirilmesi ve İklim Dayanıklılığının Artırılması Projesi" (SEAMAR) çerçevesinde "Geçmişten Günümüze Marmaris Körfezi'nin Genel Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Marmaris Belediyesi Özel Kalem ve AR-GE Müdürü Didem Gamze Işıksal'ın ev sahipliğindeki programda, körfezin tarihsel değişimi ve karşı karşıya olduğu riskler bilimsel veriler ışığında masaya yatırıldı.

Bilimsel veriler ve kirlilik baskısı

Söyleşiye konuk olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim Özdemir, su kalitesi, ekosistem dinamikleri ve kirlilik baskılarına ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

Uzun dönemli ölçüm ve analiz sonuçlarını paylaşan Özdemir, iklim değişikliğinin körfez üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

Sürdürülebilir çözüm önerileri

Etkinlikte, körfezde artan insan ve turizm faaliyetlerinin çevresel etkileri, iklim değişikliğine uyum stratejileri ve risk yönetimi konuları tartışıldı.

Katılımcılar, Marmaris'in denizsel zenginliğinin korunması için sürdürülebilir koruma ve iyileştirme odaklı adımların atılmasının önemini vurguladı.

Program, yerel yönetim temsilcileri ve paydaşların çözüm önerileri üzerine yaptıkları değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

