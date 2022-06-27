"Küllerinden doğmak" temasıyla 10 Haziran'da başlayan Marmaris Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması'nın Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, 7 ülkeden 33 kişinin başvurduğu yarışmada çevrim içi yapılan ön elemeyi geçen 20 kişinin katıldığı finalde, Beste Yalı'nın birinci, Mercan Aldemir'in ikinci ve Ayben Sever'in üçüncü olduğu bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

21 Haziran, Marmaris, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Marmaris Kültür ve Sanat Festivali yangın nedeniyle sonbahara ertelendi - Son Dakika

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