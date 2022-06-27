Marmaris Kültür ve Sanat Festivali yangın nedeniyle sonbahara ertelendi - Son Dakika
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Marmaris Kültür ve Sanat Festivali yangın nedeniyle sonbahara ertelendi

27.06.2022 18:40
Marmaris Kültür ve Sanat Festivali yangın nedeniyle sonbahara ertelendi

Marmaris Kültür ve Sanat Festivali'nin kalan etkinliklerinin 21 Haziran Salı akşam saatlerinde çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle sonbahara ertelendiği bildirildi.

Marmaris Kültür ve Sanat Festivali'nin kalan etkinliklerinin 21 Haziran Salı akşam saatlerinde çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle sonbahara ertelendiği bildirildi.

Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Marmaris Amfitiyatro'da gerçekleştirilmesi planlanan Boğaziçi Gençlik Korosu ve İlyas Mirzayev konserlerinin orman yangını nedeniyle ertelendiği, festivalin sonbaharda tamamlanacağı kaydedildi.

"Küllerinden doğmak" temasıyla 10 Haziran'da başlayan Marmaris Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması'nın Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, 7 ülkeden 33 kişinin başvurduğu yarışmada çevrim içi yapılan ön elemeyi geçen 20 kişinin katıldığı finalde, Beste Yalı'nın birinci, Mercan Aldemir'in ikinci ve Ayben Sever'in üçüncü olduğu bilgisine yer verildi.

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Kaynak: AA

21 Haziran, Marmaris, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Marmaris Kültür ve Sanat Festivali yangın nedeniyle sonbahara ertelendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Marmaris Kültür ve Sanat Festivali yangın nedeniyle sonbahara ertelendi - Son Dakika
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