Marmaris Latin Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris Latin Festivali Başladı

Marmaris Latin Festivali Başladı
07.05.2026 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te başlayan Latin Festivali, kültürel köprü kurarak renkli etkinlikler sunuyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Latin Amerika kültürünü tüm renkleriyle yansıtan "Marmaris Latin Fest", kortej yürüyüşü ve görkemli bir törenle başladı.

Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilen festival, Türkiye ile Latin dünyası arasında kültürel bir köprü kurmayı hedefliyor.

Festival kortejinden önce ülkelerin tanıtım stantları açıldı. Ülkelerden gelen dans grupları gösterilerini sundu.

Arjantin, Brezilya, Meksika ve Venezuela'nın da aralarında bulunduğu 14 ülkeden diplomatlar ve sanatçıların katılımıyla düzenlenen festival, ilçede karnaval havası estirdi.

Diplomatlar ve sanatçılar kortejde buluştu

Festivalin resmi açılışı, Yat Limanı girişinden başlayan ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi.

Korteje Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Meksika Büyükelçisi Diaz de Leon, Nikaragua Büyükelçisi Tatiana Garcia, Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca, Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores ve Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus katıldı.

Yürüyüşte ayrıca Venezuela, Brezilya, Şili ve Arjantin elçiliklerinden yetkililer de yer aldı.

Dansçıların yerel kıyafetleri ve performansları vatandaşlar ile turistlerden yoğun ilgi gördü.

"Marmaris'ten dünyaya barış ve dostluk mesajı"

Açılış töreninde konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, dünyanın farklı noktalarında yaşanan kutuplaşmalara dikkati çekerek festivalin birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Marmaris'ten tüm dünyaya dostluk mesajı gönderdiklerini belirten Ünlü, şunları kaydetti:

"Bugün, müziğin dili aştığı ve sanatın insanları birbirine yaklaştırdığı bir buluşmanın kapılarını açıyoruz. Dünyada çatışmaların konuşulduğu bir dönemde biz Marmaris'ten farklı bir mesaj gönderiyoruz. İnsanlar aynı sofrada yemek yiyebiliyor, aynı ritimle dans edip aynı şarkıya eşlik edebiliyorsa umut hala var demektir. Bu festival tam da bu umudun festivalidir. Marmaris'in sadece deniziyle değil, uluslararası dostluklarıyla da tanınmasını istiyoruz. Bugün burada kurulan bağların, Türkiye ile Latin Amerika arasında uzun ömürlü dostluklara yol açmasını diliyorum."

Dört gün boyunca Latin esintisi

Festival kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan stantlarda Latin mutfağından seçkin lezzetler ve kahve tadımları sunuluyor.

Gün boyu süren salsa ve bachata gösterileriyle meydan adeta açık hava sahnesine dönüşürken, Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen fotoğraf sergileri ve film gösterimleri ziyaretçilere çok yönlü bir kültür deneyimi sunuyor.

Açılış gecesinde Latin müziğinin sevilen ismi Cem Moreno sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Festival süresince 8 ülkenin tanıtım stantları her gün 13.00'ten itibaren ziyaret edilebilecek.

???????Festival 10 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Festival, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Marmaris Latin Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı 21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti

20:54
Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal ilk kez konuştu: AK Parti’ye geçişi tamamen kendi tercihidir
Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal ilk kez konuştu: AK Parti’ye geçişi tamamen kendi tercihidir
20:50
Shakira’dan 16 yıl sonra bir müjde daha İşte Dünya Kupası’nın resmi şarkısı
Shakira'dan 16 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı
20:50
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis’te kabul edildi
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi
20:31
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
19:55
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin
Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
19:44
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 21:23:51. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris Latin Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.