Marmaris Semenderi İçin Farkındalık Projesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde endemik türlerden Marmaris semenderine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan farkındalık panosu, Günnücek Ormanı'nda sergileniyor.

Marmaris Kaymakamlığının katkısıyla, Marmaris Milli Park Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Evrenpaşa Ortaokulu öğrencileri ile ressamların ortak çalışmasıyla farkındalık panosu hazırlandı.

Farkındalık panosu, Günnücek Ormanı'nda ziyaretçilerin dikkatine sunuluyor.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçenin en kıymetli endemik türlerinden "Marmaris semenderi"ne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan çalışmayı inceleyerek destek verdi.

Kum saatiyle "Zaman daralıyor" mesajı

Öğrencilerin çevre bilinci ve sanatçıların desteğiyle hazırlanan panoda doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması için zamanın daraldığı vurgulanıyor.

Panoda yer alan kum saati figürüyle, Marmaris semenderinin yaşam alanlarının korunması amacıyla kaybedecek zamanın kalmadığına işaret edilerek doğal mirasa sahip çıkma çağrısı yapılıyor.