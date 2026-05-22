Marmaris Semenderi İçin Farkındalık Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris Semenderi İçin Farkındalık Projesi

22.05.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te endemik Marmaris semenderine dikkat çekmek için farkındalık panosu sergilendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde endemik türlerden Marmaris semenderine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan farkındalık panosu, Günnücek Ormanı'nda sergileniyor.

Marmaris Kaymakamlığının katkısıyla, Marmaris Milli Park Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Evrenpaşa Ortaokulu öğrencileri ile ressamların ortak çalışmasıyla farkındalık panosu hazırlandı.

Farkındalık panosu, Günnücek Ormanı'nda ziyaretçilerin dikkatine sunuluyor.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçenin en kıymetli endemik türlerinden "Marmaris semenderi"ne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan çalışmayı inceleyerek destek verdi.

Kum saatiyle "Zaman daralıyor" mesajı

Öğrencilerin çevre bilinci ve sanatçıların desteğiyle hazırlanan panoda doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması için zamanın daraldığı vurgulanıyor.

Panoda yer alan kum saati figürüyle, Marmaris semenderinin yaşam alanlarının korunması amacıyla kaybedecek zamanın kalmadığına işaret edilerek doğal mirasa sahip çıkma çağrısı yapılıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sanat, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Marmaris Semenderi İçin Farkındalık Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu’nun o sözleri yeniden gündemde CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı İşte mutlak butlan kararının perde arkası CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı? İşte mutlak butlan kararının perde arkası

14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 15:11:58. #7.13#
SON DAKİKA: Marmaris Semenderi İçin Farkındalık Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.