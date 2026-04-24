Marmaris\'te 23 Nisan havası devam ediyor

Marmaris Uluslararası Çocuk Festivali'nin ikinci gününde 19 Mayıs Gençlik Meydanı çocukların neşesiyle doldu. Uluslararası gösteriler, atölyeler ve sahiplendirme etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Marmaris Uluslararası Çocuk Festivali, ikinci gününde de renkli etkinliklerle devam etti. Festivalin ikinci gününde 19 Mayıs Gençlik Meydanı yine çocukların neşesiyle doldu. Meydanda bir araya gelen çocuklar dostluk ve kardeşlik mesajları verdi. Hava muhalefetine rağmen sahne gösterileri, dans performansları ve çeşitli etkinlikler alanda renkli görüntüler oluşturdu. Meydanda kurulan kitap satış alanları ile bilim ve sanat atölyeleri de çocuklardan yoğun ilgi gördü. Gün boyunca farklı atölyelere katılan çocuklar hem yeni şeyler öğrendi hem de keyifli anlar yaşadı.

Festival alanında ayrıca Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde bulunan köpekler için sahiplendirme köşesi oluşturuldu. Minik dostların sıcak yuvalara kavuşması amacıyla düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterirken, çocuklara hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci de aşılandı. Marmaris'te bayram coşkusunu festival havasında yaşatan etkinlikler, 25 Nisan Cumartesi günü Burunucu Macera Parkı'nda düzenlenecek Uçurtma Şenliği ile devam edecek. Festival, 26 Nisan Pazar günü 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki etkinliklerle sona erecek. - MUĞLA