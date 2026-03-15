Marmaris'te Ağaçlandırma Etkinliği - Son Dakika
Marmaris'te Ağaçlandırma Etkinliği

15.03.2026 15:45
GETOB, Marmaris'te 2021 orman yangını sonrası ağaçlandırma etkinliği düzenledi ve fidan dikti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021'de çıkan büyük orman yangınının izlerini silmek amacıyla Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) tarafından ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen "GETOB Ormanı Ağaçlandırma Etkinliği", İçmeler Mahallesi Asparan mevkisinde yapıldı.

Etkinlik kapsamında yüzlerce fidan, yangından etkilenen topraklarla buluşturuldu ve fidanlara can suları verildi. Fidan diken üyelere, doğaya katkılarının bir sembolü olarak sertifika verildi.

GETOB Başkanı Cengiz Aygün, yaptığı konuşmada, bu organizasyonla yangının olumsuz etkilerini silmeyi ve ekolojik dengeyi yeniden tesis etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yaşanan yangın felaketinin ardından bölgenin yeniden eski yeşilliğine kavuşması için konaklama sektörü olarak katkı sunduklarını dile getiren Aygün, şunları kaydetti:

"Bölgemiz adına çok güzel bir çalışmayı gerçekleştirdik. Turizm, sürdürülebilirlik ve geleceğe miras bırakma adına sadece misafir ağırlama ve konaklamadan ibaret değildir. Aynı zamanda çevresel duyarlılık ve sorumluluk gerektirir. Bölgemizde ciddi ve büyük yangınlar yaşadık. Biz de turizmciler olarak bu alanların yeniden yeşillenmesine destek veriyoruz."

Aygün, etkinliğe katılan ve destek veren Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Ağaçlandırma Derneği ve Ekotim üyelerine teşekkür etti.

Etkinlik, katılım belgesi alanların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Marmaris'te Ağaçlandırma Etkinliği - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü

16:16
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu
UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
16:07
Sanki Barcelona Süper Lig’e resmen koşarak geliyorlar
Sanki Barcelona! Süper Lig'e resmen koşarak geliyorlar
15:47
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
15:44
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
15:20
İlber Ortaylı’nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
15:11
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
SON DAKİKA: Marmaris'te Ağaçlandırma Etkinliği - Son Dakika
