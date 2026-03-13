Marmaris\'te Barış İçin Zeytin Fidanı Dikti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "kardeş şehir" Fürth ile yürütülen işbirliği kapsamında Türk ve Alman kadınlar barış ve dostluğu simgeleyen zeytin fidanı dikti.

Marmaris Belediyesi ve Almanya'nın Fürth Belediyesi işbirliğiyle Camiavlu Mahallesi'nde düzenlenen törenle zeytin korusu oluşturuldu.

Kuzey Bavyera Alman-Türk Kadınlar Kulübü'nün 35. kuruluş yıl dönümü anısına üyelerin de katıldığı programda kadınlar fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Törende konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, zeytin ağacının tarih boyunca barışın, bereketin ve dostluğun simgesi olduğunu söyledi.

Dikilen zeytin fidanlarının geleceğe miras kalacağını belirten Ünlü, "Bu zeytin fidanlığımız Fürth ve Marmaris kardeşliğinin sonsuza kadar sürmesi anlamına geliyor. Türk ve Alman uluslarının sonsuza kadar barış içinde birlikte yaşaması ve birlikte hareket etmesini diliyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte Alman misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Ünlü, konuklarına çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Etkinlik kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesindeki Marmaris Tazelenme Üniversitesi Bendir Korosu da konser verdi.

"Kadınlar İçin Umut Korusu" adı verilen törene Fürth Belediyesi kardeş şehir sorumlusu Hilde Langfeld, Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü Başkanı Gülseren Suzan Menzel, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ, Ekotim Marmaris Derneği temsilcileri ve kadın kulüp üyeleri katıldı."

Program, dikilen fidanların önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.