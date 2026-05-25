Marmaris\'te Ekoturizm Projesi Gelişiyor

25.05.2026 13:15
Marmaris'te sürdürülebilir turizm için Karia Yolu ve Phoenix Ekoturizm Alanı projesi tamamlanıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanların sürdürülebilir turizme kazandırılması amacıyla yürütülen "Karia Yolu ve Phoenix Ekoturizm Alanı" projesi kapsamındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan Bozburun, Söğüt, Taşlıca ve Selimiye bölgelerini kapsayan ekoturizm alanında kurulum çalışmaları sürüyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, çalışmaları yerinde inceleyerek Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin'den bilgi aldı.

Daha sonra Söğüt Mahallesi muhtarı Yusuf Çelik ve Taşlıca Mahallesi muhtarı Menderes Altıntaş'la bir araya gelen Ülküdür, bölge halkının taleplerini dinledi. Muhtarlar Çelik ve Altıntaş, projenin bölge ekonomisine ve tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, orman teşkilatına teşekkür etti.

Proje kapsamında oluşturulan Taşlıca Seyir Terası, bölgenin doğal güzelliklerini panoramik açıdan izleme imkanı sunuyor. Özellikle gün batımı saatlerinde ziyaretçilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen alanın, fotoğraf tutkunları ve sosyal medya içerik üreticileri için de yeni cazibe noktası olması hedefleniyor.

Seyir terasından başlayarak Söğüt sahiline kadar uzanan yaklaşık 2 kilometrelik doğa yürüyüşü rotası ise doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere farklı deneyim sunuyor. Çam ormanları ile deniz manzarasının buluştuğu güzergahta yürüyüşçülerin ihtiyaçları düşünülerek dinlenme alanları, yağmur barınakları ve seyir noktaları oluşturuldu.

Çalışmalar kapsamında Karia Yolu'nun Marmaris sınırları içerisinde kalan yaklaşık 92 kilometrelik bölümünün 60 kilometresinde işaretleme ve temizlik çalışmaları da tamamlandı.

Marmaris'in en uzak mahallelerinden biri olan Taşlıca'nın, ekoturizm yatırımlarıyla birlikte doğa ve yürüyüş turizminin öne çıkan noktalarından biri haline gelmesi bekleniyor.

Yakın dönemde yaşadığı su sıkıntısıyla gündeme gelen mahallede yürütülen çalışmaların, bölge turizmine hareketlilik kazandırması amaçlanıyor.

Mahalle yakınlarında bulunan Phoenix Antik Kenti kalıntıları kültür turizmi açısından bölge için önemli bir değer oluşturuyor. Yeni yürüyüş rotalarıyla birlikte bölgedeki alternatif turizm çeşitliliğinin de artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

