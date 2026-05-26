Marmaris'te Ekoturizm Projesi Tamamlanıyor
26.05.2026 12:08
Marmaris'te Karia Yolu ve Phoenix Ekoturizm alanı projesinde çalışmalar sona yaklaştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, alternatif turizme katkı sağlaması hedeflenen "Karia Yolu ve Phoenix Ekoturizm alanı" projesinde sona yaklaşıldı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında yürütülen çalışmalar kapsamında Bozburun, Söğüt, Taşlıca ve Selimiye bölgelerinde yürüyüş rotaları, seyir terasları, dinlenme alanları ve yönlendirme altyapıları oluşturularak ziyaretçilere hazırlanıyor.

Marmaris ve Datça sınırları içerisinde kalan bölümlerinin tamamen işaretlenerek alternatif turizm için cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanan üç yıllık süreçte etaplar halinde sürdürülen çalışmalarla birlikte "Karia Yolu ve Phoenix Ekoturizm Alanı" projesinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, kuruluş çalışmaları devam eden ekoturizm alanında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin'den bilgi alan Ülküdür, Söğüt Muhtarı Yusuf Çelik ile Taşlıca Muhtarı Menderes Altıntaş'la da bir araya gelerek proje ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Mahalle muhtarları, bölgelerinde hayata geçirilen ekoturizm yatırımları nedeniyle orman teşkilatına teşekkür etti.

Taşlıca Seyir terası ilgi odağı olacak

Proje kapsamında oluşturulan Taşlıca Seyir Terası, eşsiz doğa manzarasıyla dikkat çekiyor. Özellikle gün batımı saatlerinde oluşan manzaranın, fotoğraf tutkunları ve sosyal medya içerik üreticileri için cazibe noktası olması bekleniyor.

Taşlıca Seyir Terası'ndan Söğüt sahiline kadar uzanan yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş güzergahı ise ziyaretçilere deniz ve ormanın iç içe geçtiği doğal bir rota sunuyor. Güzergah boyunca oluşturulan seyir terasları, yağmur barınakları ve oturma alanları yürüyüşçüler için dinlenme noktaları olarak planlandı.

92 kilometrelik rotanın büyük bölümü tamamlandı

Karia Yolu güzergahındaki yaklaşık 92 kilometrelik alanın 60 kilometresinde işaretleme ve temizlik çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi. Proje kapsamında yönlendirme tabelaları, karekodlu bilgilendirme sistemleri ve çeşitli altyapı çalışmaları da hayata geçiriliyor.

Yakın zamana kadar yaşadığı su sorunuyla gündeme gelen Marmaris'in en uzak mahallelerinden Taşlıca'nın, proje sayesinde doğa yürüyüşü ve ekoturizm açısından önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor. Bölgeye yakın konumda bulunan Phoenix Antik Kenti kalıntılarının da kültür turizmine katkı sağlaması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

