Marmaris'te Latin Festivali Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te Latin Festivali Hazırlıkları Başladı

Marmaris\'te Latin Festivali Hazırlıkları Başladı
05.05.2026 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksikalı sanatçı Kathrina Rupit, Marmaris'teki duvar resmini Latino kültürüyle süslüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl düzenlenecek Latin Festivali kapsamında, Meksikalı sanatçı Kathrina Rupit kentin en işlek noktalarından birinde mural (duvar resmi) çalışmasına başladı.

Marmaris Belediyesi tarafından 7-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve Türkiye'nin Latin temalı en büyük etkinliği olma özelliği taşıyan "Marmaris Latin Festivali" için hazırlıklar sürüyor.

Festival kapsamında kentin caddeleri Latin Amerika'nın kültürel motifleriyle süsleniyor.

5 katlı binanın duvarı tuvale dönüştü

Meksikalı sanatçı Kathrina Rupit, festival çalışmaları kapsamında Atatürk Caddesi üzerindeki Halk Plajı karşısında bulunan 5 katlı bir binanın dış cephesinde boyama işlemlerine başladı.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı güzergahta hayata geçirilen çalışmada Rupit, Latin Amerika ile Marmaris arasındaki dostluk köprüsünü simgeleyen özel bir kompozisyonu duvara yansıtıyor.

Dünya Kupası temasıyla birlik mesajı

Daha önce İstanbul ve Ankara'da da benzer çalışmalara imza atan sanatçı, Marmaris'teki eserinde dostluk mesajlarının yanı sıra kardeşlik, birlik ve centilmenlik duygusunu pekiştiren Dünya Kupası temasına da yer veriyor.

Belediye yetkilileri, 7 Mayıs Perşembe günü başlayıp 10 Mayıs Pazar günü sona erecek festivalin, kentte görsel bir zenginlik oluşturmasının yanı sıra kültürler arası diyaloğa katkı sunacağını belirtti.

Duvar resmi çalışmasının festival açılışına kadar tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Marmaris'te Latin Festivali Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:52:20. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te Latin Festivali Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.