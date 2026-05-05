Marmaris\'te Latin Festivali Hazırlıkları Başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl düzenlenecek Latin Festivali kapsamında, Meksikalı sanatçı Kathrina Rupit kentin en işlek noktalarından birinde mural (duvar resmi) çalışmasına başladı.

Marmaris Belediyesi tarafından 7-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve Türkiye'nin Latin temalı en büyük etkinliği olma özelliği taşıyan "Marmaris Latin Festivali" için hazırlıklar sürüyor.

Festival kapsamında kentin caddeleri Latin Amerika'nın kültürel motifleriyle süsleniyor.

5 katlı binanın duvarı tuvale dönüştü

Meksikalı sanatçı Kathrina Rupit, festival çalışmaları kapsamında Atatürk Caddesi üzerindeki Halk Plajı karşısında bulunan 5 katlı bir binanın dış cephesinde boyama işlemlerine başladı.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı güzergahta hayata geçirilen çalışmada Rupit, Latin Amerika ile Marmaris arasındaki dostluk köprüsünü simgeleyen özel bir kompozisyonu duvara yansıtıyor.

Dünya Kupası temasıyla birlik mesajı

Daha önce İstanbul ve Ankara'da da benzer çalışmalara imza atan sanatçı, Marmaris'teki eserinde dostluk mesajlarının yanı sıra kardeşlik, birlik ve centilmenlik duygusunu pekiştiren Dünya Kupası temasına da yer veriyor.

Belediye yetkilileri, 7 Mayıs Perşembe günü başlayıp 10 Mayıs Pazar günü sona erecek festivalin, kentte görsel bir zenginlik oluşturmasının yanı sıra kültürler arası diyaloğa katkı sunacağını belirtti.

Duvar resmi çalışmasının festival açılışına kadar tamamlanması planlanıyor.