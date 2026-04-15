Marmaris'te Uluslararası Turizm Buluşması Başladı

15.04.2026 22:20
2. Karya Vizyon Turizm Buluşması, sürdürülebilir turizm stratejileri ile başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, turizm sektörü temsilcileri, yatırımcılar ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen "Uluslararası 2. Karya Vizyon Turizm Buluşması" başladı.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) tarafından, Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde "İz Bırakmadan Değer Yaratmak-Onarıcı (Rejeneratif) Turizm Vizyonu" temasıyla gerçekleştirilen organizasyonun açılış resepsiyonunda, sürdürülebilir turizm stratejileri ele alındı.

Resepsiyonda konuşan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, turizmin tüm alanlarda iş birliği gerektiren stratejik bir konu olduğunu söyledi.

Marmaris'in güvenliğini ve sektörün gelişimini önemsediklerini belirten Kaya, "Misafirlerimiz buraya mutlu olmaya geliyor. Biz de tüm kurumlarımızla bu mutluluğun tesisi için çalışıyoruz. 2026 yılında özlediğimiz ve beklediğimiz bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz." dedi.

"Turizm artık bir medeniyet dili"

GETOB Başkanı Cengiz Aygün ise turizmin sadece ekonomik bir hareket değil, bir bölgenin dünyadaki itibar alanı ve medeniyet dili olduğunu ifade etti.

Muğla'nın Akdeniz havzasındaki en güçlü turizm hafızalarından birine sahip olduğunu kaydeden Aygün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık mesele daha çok turist ağırlamak değil; daha yüksek değer üreten ve yaşadığı coğrafyayı yormayan bir gelecek inşa etmektir. Yeni dönemin anahtar kavramı, iz bırakmadan değer yaratmaktır. Doğayı yormadan, kenti boğmadan ve kültürü aşındırmadan büyüyebilmek asıl başarıdır. Karya, bize güçlü destinasyonların sadece doğal güzellikle değil, taşıdıkları tarihsel anlamla büyüdüğünü hatırlatıyor."

Deniz çayırları ve sıfır atık vurgusu

Açılış programı kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirak, "İnsanoğluna Sunulan Gizli Müttefik: Deniz Çayırları ve Sıfır Atık Yaklaşımıyla Geleceği Korumak" başlıklı bir sunum yaptı.

Halk oyunları gösterisinin de sunulduğu organizasyon, yarın gerçekleştirilecek oturum ve panellerle sona erecek.

Kaynak: AA

