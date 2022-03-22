Martta yağan kar ve soğuk hava Çıldır'da atlı kızak sezonunu uzattı - Son Dakika
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Martta yağan kar ve soğuk hava Çıldır'da atlı kızak sezonunu uzattı

22.03.2022 12:13

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava en fazla Çıldır Gölü'ndeki atlı kızakçıları sevindirdi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava en fazla Çıldır Gölü'ndeki atlı kızakçıları sevindirdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kış turizmi destinasyonları arasında yer alan Ardahan- Kars sınırındaki Çıldır Gölü, hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kış mevsiminde adeta bölgenin cazibe merkezi oluyor.

Yüzeyinin tamamen donmasıyla oluşan buz tabakasının kırılarak "Eskimo" usulü balık avcılığı yapılan Çıldır Gölü, atlı kızaklarla da turistlere gezinti imkanı sunuyor.

Genellikle havaların ısındığı mart ayı sonunda buzların çözülmesiyle sezonun son bulduğu gölde, bu yıl halen etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle atlı kızaklarla yapılan gezinti devam ediyor.

Doğu Anadolu'nun yanı sıra yurdun çeşitli illerinden bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, atların çektiği kızaklara binerek göl üzerinde tur atmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gezinti sırasında kızakçıların seslendirdiği türkülere misafirler de zaman zaman eşlik ediyor.

Çıldır'da atlı kızak keyfi nisana kadar sürecek

Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyünde atlı kızakçılık yapan Mertcan Kılıç, AA muhabirine, her geçen yıl Çıldır Gölü'ne gelenlerin sayısında artış yaşandığını söyledi.

Mart ayında havaların yeniden soğuması ve kar yağışı dolayısıyla atlı kızak sezonunu uzatmanın keyfini yaşadıklarını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Aslında havalar ısınmıştı. Ancak mart ayının başlamasıyla havalar tekrar soğudu ve kar yağışı etkili oldu. Dolayısıyla bizim sezon da yeniden hareketlendi. Çünkü göl yüzeyindeki buz tabakası daha da sağlamlaştı ve üstü karla kaplandı. Kar ve soğuk havanın böyle devam etmesi halinde atlı kızak keyfi nisan ayını bulur. Biz de bu vesileyle buraya gelen misafirlerimize Ardahan'ı, Çıldır'ı ve Çıldır Gölü'nü tanıtma fırsatı buluruz. Havaların soğuması bizim işleri arttırdı."

"Muhteşem bir coğrafya"

Ziyaretçilerden Seda Kurt da Çıldır Gölü'nü ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çıldır'a Karadeniz Bölgesi'nden geliyorum, buraları hiç görmemiştim. Muhteşem bir coğrafya. İyi ki görmüşüm. Bu bölgedeki insanların bizlere ilgisi muhteşem, çok sıcakkanlılar. Yemekleri de çok güzel." dedi.

Birsen Mert de Çıldır Gölü'nü görmenin keyfini yaşadığını aktararak, "İyi ki bu bölgeye geldim, buralar harika. Çıldır Gölü'nde balık yemek, atlı kızağa binmek çok güzel anı oldu." ifadelerini kullandı.

Martta yağan kar ve soğuk hava Çıldır'da atlı kızak sezonunu uzattı
Martta yağan kar ve soğuk hava Çıldır'da atlı kızak sezonunu uzattı
Martta yağan kar ve soğuk hava Çıldır'da atlı kızak sezonunu uzattı

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Martta yağan kar ve soğuk hava Çıldır'da atlı kızak sezonunu uzattı - Son Dakika


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