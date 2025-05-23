Maslak'ta sanat başlıyor: Renklerin ve heykellerin diyaloğu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Maslak'ta sanat başlıyor: Renklerin ve heykellerin diyaloğu

Maslak\'ta sanat başlıyor: Renklerin ve heykellerin diyaloğu
23.05.2025 17:15
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Televizyon dünyasından heykel sanatına geçiş yapan Şule Zeybek, Maslak 310'un açılış sergisi "DIALOG"da yer alan "Kün-Ay" serisiyle kadim Türk sembollerini modern bir dille yorumluyor. Güneş ve ayın birlikteliğini simgeleyen bu güçlü figürlerle sanatseverlere kültürel, kozmik ve estetik bir denge sunuyor.

İstanbul'un plazaları ve Atatürk Oto Sanayi Sitesi ile tanınan dinamik semti Maslak, son yıllarda yalnızca iş ve ticaretin değil, aynı zamanda sanatın da merkezi olmaya aday. Sanat atölyeleriyle şekillenen bu dönüşümde artık galeriler de dikkat çekmeye başladı. Bu dönüşümün en yeni ve iddialı adımı ise Maslak 310 adlı çağdaş sanat galerisi.

Maslak'ta sanat başlıyor: Renklerin ve heykellerin diyaloğu

600 metrekarelik geniş bir kapalı alanda konumlanan Maslak 310, 24 Mayıs 2025'te ilk sergisi "DIALOG" ile kapılarını açıyor. Bu açılış sergisi, yalnızca büyük ustaları değil, aynı zamanda genç ve özgün yetenekleri de sanatseverlerle buluşturuyor. Mekân, sanatın farklı dönem ve disiplinlerinden eserleri bir araya getirerek, renklerin ve fikirlerin zamansız buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

Maslak'ta sanat başlıyor: Renklerin ve heykellerin diyaloğu

ŞULE ZEYBEK'TEN "KÜN-AY" YORUMU

Serginin dikkat çeken sanatçılarından biri de tanınmış televizyoncu ve son yıllarda heykeltıraş kimliğiyle öne çıkan Şule Zeybek. Televizyon ekranlarından tanıdığımız Zeybek, son 6 yıldır heykel sanatıyla yoğun şekilde ilgileniyor. Birçok karma sergide yer aldıktan sonra, büyük ilgi gören ilk kişisel sergisi "Köktürkler" ile adından söz ettirmişti. Orhun yazıtlarından ilham alarak oluşturduğu, aralarında ölçüleri 2 metreye varanların da yer aldığı 40 eseriyle tarihsel ve kültürel bir hafıza sunmuştu. Zeybek, Maslak 310'daki bu ilk sergiye "Kün-Ay" serisiyle katılıyor. Bu seri, Türk mitolojisinde yer alan önemli bir güç sembolünden ilham alıyor. Kün (Güneş) ve Ay'ın birlikte yer aldığı bu simge, bahar ekinoksunu, karanlıkla aydınlığın buluşmasını ve evrende dengenin sağlanmasını temsil ediyor. Güneşin hakanı, Ay'ın ise onun kadar güçlü hakanın karısını simgelediği bu figürler, toplumsal, kültürel ve kozmik bir dengeye işaret ediyor. Zeybek'in çalışmaları, geleneksel sembolleri modern formlarla yeniden yorumlayarak izleyiciye güçlü bir deneyim sunuyor.

Maslak'ta sanat başlıyor: Renklerin ve heykellerin diyaloğu

KÜLTÜREL CAZİBE MERKEZİ DOĞUYOR

Maslak 310'un kurucusu Dursun Çakır, bu özgün yapıyı hayata geçirirken yalnızca bir galeri değil, bir sanat platformu hedefledi. İç mimari ve mekânsal düzenleme, sanatçı Kadir Akorak'ın özgün vizyonuyla tasarlanırken, sanat danışmanı Battal Etlik ise galerinin sanatsal çerçevesini belirleyen isim oldu. Maslak 310, düzenleyeceği sergiler ve etkinliklerle sadece bir galeri değil, aynı zamanda İstanbul'un yeni kültürel buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. DIALOG sergisi, 24 Mayıs'tan 24 Haziran 2025'e kadar, Maslak Mahallesi'nde bulunan Ata Plaza'da, Maslak 310'un 4. katında ziyaret edilebilecek. Açılış etkinliği ise 24 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

Kültür Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Maslak'ta sanat başlıyor: Renklerin ve heykellerin diyaloğu - Son Dakika

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