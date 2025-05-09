Türk asıllı şef, piyanist ve besteci Maximilian Cem Haberstock, Türkiye'deki ikinci konserinde Eskişehir'deki müzikseverlerle buluştu.
Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserde 20 yaşındaki Haberstock, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nı yönetti.
Konserde viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil, Robert Schumann'ın viyolonsel konçertosunu seslendirdi.
Programda, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni Uvertürü ile 41 No'lu "Jüpiter" senfonisi de yer aldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Maximilian Cem Haberstock Eskişehir'de Konser Verdi - Son Dakika
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