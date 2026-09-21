MDOB, 2026-2027 sezonunu Carmina Burana ile yarın Mersin Kültür Merkezi'nde açacak

MDOB, 2026-2027 sezonunu Carmina Burana ile yarın Mersin Kültür Merkezi'nde açacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MDOB'un 2026-2027 sanat sezonu, yarın Carl Orff'un Carmina Burana sahne kantatının gösterimiyle başlayacak. Mersin Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de sahnelenecek eserde MDOB Orkestrası, Çocuk Korosu ve koro sanatçıları sahne alacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yeni sanat sezonunun ilk gösteriminde "Carmina Burana" sahne kantatını sanatseverlerle buluşturacak.
MDOB'un açıklamasına göre, 2026-2027 sanat sezonunun açılışında Alman besteci Carl Orff'un eseri sahnelenecek.
Mersin Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.00'de başlayacak eserde, MDOB Orkestrası, Çocuk Korosu ve koro sanatçıları sahne alacak.
"Carmina Burana" sahne kantatının orkestra şefliğini Andrea Francesco Solinas, koro şefliğini Anıl Aydın, MDOB Çocuk Korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz üstlenecek.
Eserde, Ecem Arıcasoy Yazoğlu, Erdem Erdoğan ve Faik Mansuroğlu solist olarak sahne alacak.
Kaynak: AA
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