MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, konser 18 Haziran Cumartesi saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde organize edilecek.

Kaynak: AA

Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › MDOB sezon kapanışını 'Gala Konseri'yle yapacak - Son Dakika

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