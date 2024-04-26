MDOB, Uyuyan Güzel balesini sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Uyuyan Güzel" balesini sanatseverlerle buluşturacak.
MDOB'un açıklamasına göre, orkestra şefliğini Artun Hoinic'in yapacağı eserin sorumluluğunu Erdoğan Şanal üstlenecek.
Dekoru Hatice Kaptı, kostümleri Nursun Ünlü imzasını taşıyan eserin ışık tasarımını ise Tarı Deniz yapacak.
İki perdelik eserde MDOB bale sanatçıları sahne alacak.
Bale, 29 Nisan ve 2 Mayıs'ta saat 20.00'de, 4 Mayıs'ta saat 15.00'te Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.
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