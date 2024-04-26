MDOB, Uyuyan Güzel balesini sahneleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

MDOB, Uyuyan Güzel balesini sahneleyecek

MDOB, Uyuyan Güzel balesini sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Artun Hoinic'in orkestra şefliğinde, Erdoğan Şanal'ın yönetiminde, Hatice Kaptı'nın dekoru, Nursun Ünlü'nün kostümleri ve Tarı Deniz'in ışık tasarımıyla Uyuyan Güzel balesini sahneleyecek. MDOB bale sanatçılarının yer alacağı iki perdelik eser, 29 Nisan ve 2 Mayıs'ta saat 20.00'de, 4 Mayıs'ta saat 15.00'te Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.

26.04.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Uyuyan Güzel" balesini sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'un açıklamasına göre, orkestra şefliğini Artun Hoinic'in yapacağı eserin sorumluluğunu Erdoğan Şanal üstlenecek.

Dekoru Hatice Kaptı, kostümleri Nursun Ünlü imzasını taşıyan eserin ışık tasarımını ise Tarı Deniz yapacak.

İki perdelik eserde MDOB bale sanatçıları sahne alacak.

Bale, 29 Nisan ve 2 Mayıs'ta saat 20.00'de, 4 Mayıs'ta saat 15.00'te Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Hatice, Mersin, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat MDOB, Uyuyan Güzel balesini sahneleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:38 Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir“ sözlerine yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir" sözlerine yanıt
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:56 Karaman’daki ’Dilan Polat’lı gösteriye Milli Eğitim’den soruşturma Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 14:12:32. #1.12#
SON DAKİKA: MDOB, Uyuyan Güzel balesini sahneleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement