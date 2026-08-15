Kültür, medya ve yapay zekâ başlıkları Balıkesir’de konuşuldu

Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (BGYC) tarafından düzenlenen, 10 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden gazetecilerle, medya temsilcilerinin bir araya geldiği "Kültür Rotasında Balıkesir Uluslararası Medya ve Yapay Zeka Zirvesi"ne katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, programın en önemli getirilerinden birinin ortak akıl olduğunu vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'nin (BGYC) 10 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden gazetecilerle, medya temsilcilerini bir araya getirdiği "Kültür Rotasında Balıkesir Uluslararası Medya ve Yapay Zeka Zirvesi"ne katıldı. Gazi MTAL Uygulama Oteli'nde kahvaltıyla başlayan programında devamında Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi. Yerel basının mevcut durumunu ve sektörün geleceğini değerlendirildiği toplantıda gazetecilerin yaşadığı mesleki ve ekonomik sorunlar, yerel basının dijital dönüşüm süreci, internet haberciliği, yapay zeka destekli yayıncılık ve medya sektöründeki yeni gelişmeler ele alındı.

Kültür, medya ve yapay zeka başlıkları birlikte ele alındı

Başkanlar Konseyi Toplantısının ardından programın mesleki çalıştay bölümüne geçildi. Uluslararası Medya Forumu'nun en önemli bölümlerinden biri olan kültür, medya ve yapay zeka başlıklarının birlikte ele alındığı çalıştayda; akademisyenler, bilim insanları ve gazeteciler; şehirlerin kültürel değerlerinin medya diliyle nasıl anlatılabileceği, yerel değerlerin dijital ortamda nasıl korunabileceği ve yapay zeka teknolojilerinin bu süreçte nasıl kullanılabileceği konusunda görüşlerini paylaştı.

"Balıkesir'imizin tanıtımı açısından önemli"

Programda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Balıkesir, kuvayımilliyenin başşehri, milli mücadelenin ilk başladığı yer. Burada birlik ve beraberlik esastır. Hep böyle olmuştur, bundan sonrada böyle olacaktır. Bu birlik ve beraberliğe de ev sahipliği yapmak çok güzel. Türkiye'nin dört bir yanından gelen basın mensuplarının yanı sıra; Azerbaycan, Özbekistan, Kıbrıs, İngiltere gibi birçok ülkeden de gelen temsilcilerle de birlikte olmak apayrı bir güzellik. Balıkesir'imizin tanıtımı açısından önemli. Emeği geçen herkese, tüm katılımcılara ve özellikle Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yapay zeka dünyanın geleceğine yön veren bir noktaya geldi"

71. düzenlenen Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi Toplantısı'nın en önemli getirilerinden birinin ortak akıl olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Akın "Türkiye'nin dört bir yanından Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi Temsilcileri burada. Kendi bölgelerindeki tecrübe ve farklılıkları ortak akılla başkanlar masasında konuşuyor ve herkes bilgi sahibi oluyor. Fikirler paylaşılıyor. Buradaki asıl tema da yapay zeka. Bu çalıştayın düzenlemesini çok yerinde bir karar olarak görüyorum. Yapay zeka artık dünyanın geleceğine yön veren bir noktaya geldi. Yapay zekanın ortaya koyduğu sakıncalı noktalar da var. Kontrol altında ve belirli bir disiplinle yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Dijital mecralarda, basın ve yayında öne çıkan noktalarda çok kullanılıyor. Çalıştayın sonuç beyannamesinde yer alacak kararların faydalı ve yararlı olmasını diliyorum" diye konuştu.