Kültür, medya ve yapay zekâ başlıkları Balıkesir’de konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kültür, medya ve yapay zekâ başlıkları Balıkesir’de konuşuldu

Kültür, medya ve yapay zekâ başlıkları Balıkesir’de konuşuldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de düzenlenen uluslararası medya ve yapay zeka zirvesinde Başkan Ahmet Akın, ortak akıl vurgusu yaptı, yerel basının dijital dönüşümü ve yapay zeka konuları ele alındı.

Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (BGYC) tarafından düzenlenen, 10 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden gazetecilerle, medya temsilcilerinin bir araya geldiği "Kültür Rotasında Balıkesir Uluslararası Medya ve Yapay Zeka Zirvesi"ne katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, programın en önemli getirilerinden birinin ortak akıl olduğunu vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'nin (BGYC) 10 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden gazetecilerle, medya temsilcilerini bir araya getirdiği "Kültür Rotasında Balıkesir Uluslararası Medya ve Yapay Zeka Zirvesi"ne katıldı. Gazi MTAL Uygulama Oteli'nde kahvaltıyla başlayan programında devamında Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi. Yerel basının mevcut durumunu ve sektörün geleceğini değerlendirildiği toplantıda gazetecilerin yaşadığı mesleki ve ekonomik sorunlar, yerel basının dijital dönüşüm süreci, internet haberciliği, yapay zeka destekli yayıncılık ve medya sektöründeki yeni gelişmeler ele alındı.

Kültür, medya ve yapay zeka başlıkları birlikte ele alındı

Başkanlar Konseyi Toplantısının ardından programın mesleki çalıştay bölümüne geçildi. Uluslararası Medya Forumu'nun en önemli bölümlerinden biri olan kültür, medya ve yapay zeka başlıklarının birlikte ele alındığı çalıştayda; akademisyenler, bilim insanları ve gazeteciler; şehirlerin kültürel değerlerinin medya diliyle nasıl anlatılabileceği, yerel değerlerin dijital ortamda nasıl korunabileceği ve yapay zeka teknolojilerinin bu süreçte nasıl kullanılabileceği konusunda görüşlerini paylaştı.

"Balıkesir'imizin tanıtımı açısından önemli"

Programda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Balıkesir, kuvayımilliyenin başşehri, milli mücadelenin ilk başladığı yer. Burada birlik ve beraberlik esastır. Hep böyle olmuştur, bundan sonrada böyle olacaktır. Bu birlik ve beraberliğe de ev sahipliği yapmak çok güzel. Türkiye'nin dört bir yanından gelen basın mensuplarının yanı sıra; Azerbaycan, Özbekistan, Kıbrıs, İngiltere gibi birçok ülkeden de gelen temsilcilerle de birlikte olmak apayrı bir güzellik. Balıkesir'imizin tanıtımı açısından önemli. Emeği geçen herkese, tüm katılımcılara ve özellikle Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yapay zeka dünyanın geleceğine yön veren bir noktaya geldi"

71. düzenlenen Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi Toplantısı'nın en önemli getirilerinden birinin ortak akıl olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Akın "Türkiye'nin dört bir yanından Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi Temsilcileri burada. Kendi bölgelerindeki tecrübe ve farklılıkları ortak akılla başkanlar masasında konuşuyor ve herkes bilgi sahibi oluyor. Fikirler paylaşılıyor. Buradaki asıl tema da yapay zeka. Bu çalıştayın düzenlemesini çok yerinde bir karar olarak görüyorum. Yapay zeka artık dünyanın geleceğine yön veren bir noktaya geldi. Yapay zekanın ortaya koyduğu sakıncalı noktalar da var. Kontrol altında ve belirli bir disiplinle yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Dijital mecralarda, basın ve yayında öne çıkan noktalarda çok kullanılıyor. Çalıştayın sonuç beyannamesinde yer alacak kararların faydalı ve yararlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ahmet Akın, Teknoloji, Balıkesir, Kültür, Medya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kültür, medya ve yapay zekâ başlıkları Balıkesir’de konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi
Bangladeş’te tersanede zehirli gaz: 8 ölü, 14 yaralı Bangladeş'te tersanede zehirli gaz: 8 ölü, 14 yaralı
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
Ankara’da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi: Tam bilet 40 TL Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi: Tam bilet 40 TL
İsrail, Batı Şeria’da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı İsrail, Batı Şeria'da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı

16:57
Diyarbakır’da katliam gibi kaza Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
15:38
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan’dan özel açıklamalar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan’dan özel açıklamalar
14:58
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
14:21
CHP’li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
CHP'li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
14:18
Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 17:39:20. #7.12#
SON DAKİKA: Kültür, medya ve yapay zekâ başlıkları Balıkesir’de konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.