Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi tırı mehteran takımıyla Edirnelilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi tırı mehteran takımıyla Edirnelilerle buluştu

24.02.2022 15:37

Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi tırı mehteran takımıyla Edirnelilerle buluştuEDİRNE Anadolu Yolunda "Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet" temalı İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy sergi tırı İstanbul'dan sonra Edirne'de ziyarete açıldı.

Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi tırı mehteran takımıyla Edirnelilerle buluştu

EDİRNE Anadolu Yolunda "Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet" temalı İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy sergi tırı İstanbul'dan sonra Edirne'de ziyarete açıldı.

Anadolu Yolunda "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi tırının İstanbul'dan sonraki durağı Edirne oldu. Sergide hayat boyu öğrenme kurumlarındaki kursiyerlerin Mehmet Akif Ersoy'dan esinlenerek minyatür, hat, tezhip, keçe, ebru gibi tekniklerle yaptıkları 593 el işi eser görücüye çıktı.

Program kapsamında ilk olarak Edirne Lisesi Konferans Salonu'nda Mehmet Akif Ersoy konulu söyleşi gerçekleştirildi. Buradaki programın ardından ise Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen tırın içerisindeki 'Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet temalı' sergisinin açılışına geçildi.

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'ye katılmak amacıyla İstanbul'dan Anadolu'ya geçip Anadolu'nun birçok şehrini gezerek halkı Milli Mücadele'ye destek olmaya davet edişinden esinlenilen "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" adlı sergi, Rüstem Paşa Kervansarayının yan tarafında gerçekleştirilen törenle ziyarete açıldı.

Düzenlenen törene Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Şule Cıvgaz Kazancıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Daire Başkanı Bekir Şirin, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif Ersoy'un mesleğinin ilk yıllarını geçirdiği Edirne'de bulunmaktan dolayı büyük bir şeref ve onur duyduğunu belirten Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Şule Cıvgaz Kazancıoğlu, 'Anadolu Yolunda Yüreklerde Akif ve Dillerde Hürriyet' diye çıktıkları yolda İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy temalı serginin ilk durağının Edirne olduğunu aktardı.

Sergi tırının son durağı 12 Mart'ta Ankara olacak

Edirne de başlayan ilk yolculuğun Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Burdur Konya, Kastamonu ve Çankırı'da etkinlik düzenleneceğini aktaran Kazancıoğlu, 12 Marta Ankara'ya ulaşacak olan istiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy temalı serginin Ankara'da düzenlenecek olan çeşitli etkinliklere son bulacağını belirtti.

Açılış töreni öncesi Meriç İlkokulu öğrencilerinden oluşan Mehter Takımı'nın gösterisi ilgiyle izlendi. Kurdele kesiminin ardından sergi gezildi. Sergi tırına gelen vatandaşlar hayranlığını gizleyemeyerek bu anı telefonlarına kaydetti.

Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi tırı mehteran takımıyla Edirnelilerle buluştu
Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi tırı mehteran takımıyla Edirnelilerle buluştu
Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi tırı mehteran takımıyla Edirnelilerle buluştu

YORUMLAR
500
'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' sergi tırı Edirne'de ziyarete açıldı 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' sergi tırı Edirne'de ziyarete açıldı Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsası

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Hürriyet, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi tırı mehteran takımıyla Edirnelilerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
15:41 NATO Genel Sekreteri'ne "Putin'e karşı bir araya gelecek misiniz" diye soruldu! Stoltenberg'in yanıtı "ağır yaptırımlar" oldu!
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
15:31 Ukrayna'da son durum: Rus güçleri başkent Kiev'e girdi, NATO asker göndermiyor! Moskova'da Kızıl Meydan yasağı!
15:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor
15:15 Çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti! Askeri harekat Başkent Kiev'e kadar ilerledi
15:13 Şükran Ovalı'nın üvey kardeşi: 6 yıldır annemi arayıp sormadı
14:55 Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek!
14:46 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı buğdayı da vurdu! Bütün dünyada ekmek daha pahalı satılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 15:46:59. #1.13#
SON DAKİKA: Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi tırı mehteran takımıyla Edirnelilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement