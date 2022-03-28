Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı

28.03.2022 18:33

Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı Keçiören Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı

ANKARA - Keçiören Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Osmangazi Mahallesi'nde faaliyete başlatılan Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı. İçerisinde Çocuk Eğitim Merkezi, KEÇMEK ve kütüphane bulunan Kültür Merkezi'nin açılış programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in yanı sıra öğrenciler de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Belediye Başkanı Altınok yaptı.

Vatandaşların kendisinden kütüphane talebi olduğunu ve bu doğrultuda adım attıklarını ifade eden Altınok, "Rabbimin ilk emri de İkra, Allah'ın adıyla oku. Tabi milletleri, devletleri kalkındıran, yücelten, yükselten veya zillete düşüren eğitim. Eğitim çok önemli. Gençliğimizi yetiştirmek çok önemli, onlara fırsat vermek önemli dolayısıyla başkanım beni aradı ve kitaplarım var, bu kitaplar heba olmasın, heder olmasın. Gençlerimiz, çocuklarımız alsınlar okusunlar. Geleceğe hazırlansınlar. Dedim ki, memnuniyetle başkanım. Biz kütüphaneleri açıyoruz. Dolayısıyla bu kütüphanelerimizde bu kitaplarımız, çocuklarımıza, gençlerimize rehber, yol, ışık ve geleceğimize, ülkemize, milletimize ve devletimize de inşallah içlerinden Türkiye Cumhuriyeti devletimizi, ülkemizi yönetecek bir nesil geliyor" ifadelerini kullandı.

Devlet adamlığı boyunca satın alarak veya hediye olarak gelen kitapları, Turgut Altınok'u arayarak bağışlamak istediğini dile getiren Şahin, "Şimdi görüyorum ki, kütüphane olarak başlayan proje Nasrettin Hoca'nın kazanı gibi doğurmuş. İki tane hizmet daha eklenmiş yerine. Yavrularımız için bir eğitim merkezi eklenmiş bir de özellikle hanımlara meslek edindirme kursları da veren bir ünite eklenmiş. Dolayısıyla bugün biz burada Kültür Merkezi içerisinde hem kütüphane açıyoruz hem çocuklarımız için bir eğitim merkezi açıyoruz hem de aynı zamanda da özellikle hanımlarımızın geleneksel mesleklerimizi öğreneceği bir üniteyi açmış oluyoruz" diye konuştu.

Mehmet Ali Şahin ise burada yaptığı konuşmasından sonra programa katılan bir öğrenciyi yanına çağırarak kendisine bilmece sordu. Bilmecenin cevabını doğru tahmin eden öğrenciye Mehmet Ali Şahin bir kitap hediye etti.

Programın sonunda Keçiören Belediye Başkanı Altınok ve Eski TBMM Başkanı Şahin, Keçiören Belediyesi kütüphanelerinde en çok kitap okuyan ve dereceye giren vatandaşlara kitap hediye etti.

Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı
Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı
Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı

YORUMLAR
500
CHP'den motokuryeler ve dijital platform çalışanları için kanun teklifi CHP'den motokuryeler ve dijital platform çalışanları için kanun teklifi Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel TBMM Kupası'nda ikinci oldu Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel TBMM Kupası'nda ikinci oldu

Keçiören Belediyesi, Mehmet Ali Şahin, Turgut Altınok, TBMM, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:36 Oltasına takılan balığı 2 saat sonra tekne çıkartabildi! Görenler gözlerine inanamadı
18:28 8 aylık kızını boğmaya çalışan anne, bir de o anları kayda aldı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
17:37 Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı
17:34 Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
17:29 Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 18:46:18. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement