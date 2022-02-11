Üye Girişi
Mehmet usta, 8 metrekarelik dükkanda ilk günkü gibi ayakkabılara "hayat" veriyor - Son Dakika

Mehmet usta, 8 metrekarelik dükkanda ilk günkü gibi ayakkabılara "hayat" veriyor

11.02.2022 12:16
Mehmet usta, 8 metrekarelik dükkanda ilk günkü gibi ayakkabılara "hayat" veriyor

Konya'da 8 metrelik dükkanda müşterilerine hizmet veren ayakkabı tamircisi Mehmet Sayan, mesleğine ilk günkü heyecanla devam ediyor.

Konya'da 8 metrelik dükkanda müşterilerine hizmet veren ayakkabı tamircisi Mehmet Sayan, mesleğine ilk günkü heyecanla devam ediyor.

Babasının tavsiyesiyle 10 yaşında bir ayakkabı ustasının yanında mesleği öğrenmeye başlayan Sayan, yıllar içinde kendisini geliştirerek kentin aranan ustalarından oldu.

İşine 2011'de 8 metrelik kendi dükkanını açarak devam eden Sayan, emekli olmasına rağmen boş durmamak için sabahın erken saatlerinde yola düşüyor.

Müşterilerinin dükkandan memnun ayrılmasını en büyük mutluluğu olarak gören Sayan, sağlığı ve ömrü yettiğince mesleğine devam etmek istiyor.

"İşimi severek yaptığım için başarıya ulaştım"

Sayan, AA muhabirine, mesleğe ilk başladığı zaman 6 ay boyunca sadece çivi doğrulttuğunu ve ustasını izlediğini anlattı.

Bakarak ve tavsiyelere uyarak mesleği öğrendiğini aktaran Sayan, ustasının hastalandığı gün yaptığı işlerin büyük takdir topladığını dile getirdi.

Sayan, ustasının o gün yaptığı tamiratlara inanamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Ayakkabısını tamir ettiğim müşterinin memnuniyetiyle ustama da kendimi kanıtlamış oldum. O günden sonra ustam tamir işlerini hep bana yaptırmaya başladı. Bu işte kendimi çok ilerlettiğimi düşünüyorum. Bir işte başarıyı yakalamak için o işi sevmek gerekiyor. Gönülden severek yaptığın her iş daha tatlı oluyor. İşimi severek yaptığım için başarıya ulaştım. Allah dar yerde bol rızık veriyor. 4 çocuğumu evlendirdim. Şimdi torunlarımı mutlu etmeye çalışıyorum. Temiz para kazanırsan, evde huzur olur. Evdekilere de huzur verirsen hayat güzel olur. İnsanın dünyada en büyük mutluluğu evinde mutlu olması. Yorgunluğumu evde atıyorum. O güzel muhabbet bizi dinlendiriyor."

Hayatı boyunca çalıştığı için boş durmayı hiç sevmediğini vurgulayan Sayan, telefon ve bıçak kılıfı, çanta, börk gibi yaptığı ürünlerin de ilgi gördüğünü ifade etti.

YORUMLAR
500

Mehmet Sayan, Emekli, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mehmet usta, 8 metrekarelik dükkanda ilk günkü gibi ayakkabılara 'hayat' veriyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
11:12 Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini düştü
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 12:22:27. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet usta, 8 metrekarelik dükkanda ilk günkü gibi ayakkabılara "hayat" veriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement