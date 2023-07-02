Mel Gibson'ın çocuk kaçakçılığını anlattığı film başını yaktı! Tutuklandığı iddia edildi

Yer aldığı filmlerde dünya genelinde tanınan ünlü oyuncu Mel Gibson, birçok yapımında sosyolojik konulara değiniyor.4 Temmuz'da vizyona girecek olan filmi 'Özgürlüğün Sesi usta aktörün başını yaktı.

VİDEO İLE AÇIKLAMA YAPTI

"Sound of Freedom" yani 'Özgürlüğün Sesi' isimli filmde Ukrayna'da yaşanan savaş ve çocuk kaçakçılığı konusunu vizyona aktaran Mel Gibson, geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadan konuyla ilgili video çekerek açıklamalarda bulunmuştu.

TUTUKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Çocuk kaçakçılarını anlatan ve bu konuda büyük bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan Mel Gibson'ın tutuklandığı öne sürüldü.

"SUÇU ORTADAN KALDIRMANIN İLK ADIMI FARKINDALIKTIR"

Gibson yaptığı konuşmada, "Günümüz dünyasının en rahatsız edici sorunlarından biri insan kaçakçılığıdır. Özellikle de çocuk kaçakçılığıdır. Geleceğimiz çocuklarımızdır. Şimdi, bu suçu ortadan kaldırmanın ilk adımı farkındalıktır. Gidin 'Özgürlüğün Sesi'ni izleyin" şeklinde bir çağrıda bulunmuştu.