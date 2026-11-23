Memur-Sen Balıkesir İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Kurter'in 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı basın açıklamasında " Türkiye'nin yeni yüzyılı öğretmenlerin omzunda yükselecektir" dedi.

Memur-Sen Balıkesir İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Kurter, "Gecesini gündüzüne katarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, gençlerimizi büyük bir gayretle yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyor, kendilerine sağlıklı ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Girdisi de çıktısı da insan olan belki tek faaliyet alanı eğitim, eğitimin baş unsuru ise öğretmendir.

Hangi zamanda, hangi toplumda olursa olsun hayatı değiştirme, dönüştürme gücüne sahip olduğu için öğretmenlik, kültür ve medeniyet yarışında çağın icabı yeni bilgi ve becerileri edinip nesilden nesile aktarmada en önemli meslektir. Başarısı donanımlı, tutkulu, kişilikli olmaya bağlı olan öğretmenlik, eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenin etkisi ve etkinliği, sahip olduğu bilgi ve yeteneğiyle doğru orantılıdır. Ayrıca öğretmenlik, eksiği fark edip tamamlama, yanlışları sevgiyle giderme, bozmadan sabırla yapma, yüreğe dokunma, görüşü aydınlatma, davranışı iyileştirme, ruhu güzelleştirme sanatıdır. Öğretmen, sevecen, babacan, anlayışlıdır; öğrenme ve öğretme ilkelerinden taviz vermeyen emek ve kişilikleriyle her birimizin üzerinde hakları bulunmaktadır. Yıllar geçse de her birimizin unutamadığı bir öğretmeni vardır mutlaka. Bilgi ve iletişimin yaygınlaştığı bu dijital dünyada; yapay zeka, bilgisayar, internet ve iletişim imkanlarının çeşitlenerek çoğalmasına rağmen, öğretmenin bilgi, görgü ve tecrübesiyle canlı, gerçek rol model ve rehber olması onu vazgeçilmez kılmaktadır, kılmaya devam edecektir.

Geçmiş bin yılın köklü birikiminden ilham alan, önümüzdeki bin yılın taze iddia ve heyecanıyla hazırlanan Türkiye'nin yeni yüzyılı, öğretmenlerin omzunda yükselecek, ellerinde şekillenecektir. O nedenle öğretmenlik mesleği, maddi ve manevi desteklerle güçlendirilerek daha güvenli, güvenceli, daha saygın hale getimeli, böylece eğitim ve öğretim hizmetlerinin niteliği istenen düzeye çıkarılmalıdır. Biz, Öğretmenler Günü'nü, sadece sembolik kutlamaların yapıldığı bir gün değil, eğitime gereken önemin, öğretmene hak ettiği saygının gösterildiği, öğretmenlerin problemlerinin münazara edildiği, çözüm konusunda çaba harcandığı, taleplerinin karşılandığı bir gün olarak görüyoruz. Böyle bir idrak seviyesine sadece bugün değil, her zaman ihtiyaç vardır."

Başkan Kurter açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. " Eğitim-Bir-Sen olarak, emeğin değer görmesi, adaletin hakim olması, öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi için ter akıtmaya, var olan hukuksuzluklarla, insan hak ve özgülüklerini hiçe sayan, gelir dağılımında eşitsizlik oluşturan sistemle mücadele etmeye; üyelerimizin, öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının haklarını aramaya, beklentilerinin karşılanması için çaba harcamaya devam edeceğiz. Bütün öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyor, ahirete irtihal eden eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" açıklamasına yer verdi.