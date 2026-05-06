Menemen\'de on binler, Hıdırellez coşkusunda buluştu

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri, on binleri aynı meydanda buluşturdu. Gün boyunca süren etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici ile doruğa ulaştı.

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri, ilk olarak Ahıhıdır Mahallesi'nde geleneksel oyunların oynanmasıyla başladı. Yumurta yarışı, çuval, yoğurt yeme, sandalye kapmaca, halat çekme gibi oyunların oynandığı yarışmalar kıyasıya rekabetle geçerken, renkli görüntülere de ev sahipliği yaptı. Menemen Genç Romanlar Derneği ile birlikte gerçekleştirilen program, heyecanlı anlara sahne oldu.

Şenlikler kapsamında düzenlenen konser öncesi binlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Hakan Doğanay, Okan Bear ve Royal ile başlayan eğlence, Hüsnü Şenlendirici ve Kibariye'nin sahneye çıkmasıyla doruğa ulaştı. On binlerce Menemenlinin konser alanını tamamen doldurduğu programa Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve ilçe protokolü de katıldı. Başkan Pehlivan, eşi Filiz Pehlivan ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, ateş üstünden atlayarak Hıdırellez geleneğini yaşattı.

"Bu kenti sözle, hamasetle değil, gönülle yönetiyoruz"

Programda alanı dolduran vatandaşlara seslenen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Hıdrellez, binlerce yıllık bir gelenek, toprağın uyanışı, doğanın yeniden nefes alışı ve insanın kalbini kardeşliğe açışıdır. Gönül rahatlığıyla söylüyorum ki Menemen'de Hıdrellez bir başka yaşanır. Çünkü Menemen'de yürekler birlikte atar. Bu güzel kente tertemiz bir sayfa açtık. Menemen'e eserler kazandırdık. Projeler kazandırdık. Ama en önemlisi ne yaptık biliyor musunuz? Umudu büyüttük! Sadece yollar yapmadık. Hayatlara dokunduk. Sadece binalar yapmadık. Geleceğe güven inşa ettik. Menemen artık sadece büyüyen bir şehir değil, aynı zamanda paylaşan, sahip çıkan, birbirine omuz veren büyük bir ailedir. Sosyal yardımlarımızla, günlük sıcak yemek hizmetlerimizle, evde bakım desteklerimizle, yeni doğan bebeklerimizden yaşlılarımıza kadar biz bu kenti sözle değil, siyasetle değil, hamasetle değil, gönülle yönetiyoruz! Bugün Menemen'imizi hep birlikte parmakla gösterilen, örnek alınan bir kent haline getirdik. Bu hizmetlerin hayata geçmesinde güçlü iradesiyle her zaman yanımızda olan, bizlere her alanda destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, şahsım ve Menemenli hemşehrilerim adına gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Bizim derdimiz Menemen, bizim derdimiz İzmir"

Menemenlilere hitap eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, ilçedeki eser ve hizmet siyasetine dikkat çekti. Çankırı, "Toprağın uyandığı, baharın müjdelendiği, dileklerin umutla buluştuğu bu güzel günde, Hıdırellez neşesiyle bir aradayız. Bu meydanı dolduran binlerce yürek, Menemen'in artık eser ve hizmet siyasetiyle ayağa kalktığının en büyük ispatıdır. Biz bu yola çıkarken "cek-cak" edebiyatı yapmaya değil, bu şehrin tozuna, toprağına, taşına mühür vurmaya geldik. Aydın Başkanımız ile göreve geldiğimiz ilk günden bugüne; Menemen'in çehresini değiştiren alt geçitlerden üst geçitlere, pazar yerlerinden modern düğün salonlarına kadar her noktaya imzamızı attık. Gençlerimiz kahve köşelerinde değil; kütüphanelerde, gençlik merkezlerinde, buz pateni pistlerinde ve Türkiye'nin en büyük çocuk oyun köyünde geleceğe hazırlansın diye ter döktük. Ege'nin en büyük kütüphanesini bu topraklara kazandırırken bir gelecek inşa ettik. Taziye evlerinden polikliniklere, zeytinyağı fabrikasından kentsel dönüşüme kadar "Menemen'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedik ve sözümüzü tuttuk! Çünkü bizim derdimiz koltuk değil, bizim derdimiz hizmet! Bizim derdimiz Menemen! Bizim derdimiz İzmir! Hıdırellez ateşimiz hiç sönmesin, birliğimiz daim olsun. Dilekleriniz kabul, baharınız bereketli, geleceğimiz aydınlık olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Hüsnü Şenlendirici, klarnetiyle dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatırken, Şenlendirici'nin ardından sahne alan Kibariye de, en güzel şarkılarını Menemenliler ile birlikte söyledi. - İZMİR