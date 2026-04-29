Menteşe Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi Genel Kurulu gerçekleşti

Menteşe Kent Konseyi, kentin kültürel ve sanatsal kimliğini güçlendirmek adına önemli bir adımı hayata geçirdi. Konakalt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Kültür Sanat Meclisi Genel Kurulu, yoğun bir katılımla yapıldı.

Genel kurulda katılımcılara seslenen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kenti ortak akılla yönetme sözlerini hatırlatarak meclisin önemine dikkat çekti. Muğla'nın kadim bir mirasa sahip olduğunu belirtti.

"Muğla'yı festival kenti yapacağız"

Yapılan seçimin ardından Kültür Sanat Meclisi Başkanlığına oy çokluğu ile Mehmet Topbaş seçildi. Topbaş, Muğla'nın potansiyelini gerçeğe dönüştürme vaktinin geldiğini ifade etti. Sanatın ve sanatçının örgütlü hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Topbaş, yeni dönem projelerini şöyle sıraladı:

"Muğla'yı bir festival kenti haline getireceğiz. Sadece bir etkinlik değil, sürekliliği olan, markalaşmış festivaller; uluslararası boyuta taşınan tiyatro festivalleri, kısa film festivalleri, caz festivalleri, sokak müziği festivalleri, sanatın her dalını kapsayan, Muğla'nın adını dünyaya duyuran organizasyonlar ama sadece festivaller değil. Biz altyapıyı da kuracağız. Muğla'da eksik olan sanat alanlarını tamamlayacağız. Ressamlar yalnız kalmayacak. Eserlerini sergileyebilecekleri, sürekli yaşayan galeriler oluşturacağız. Yazarlar yalnız kalmayacak. Edebiyat buluşmaları, söyleşiler, yazı atölyeleri düzenleyeceğiz. Genç kalemleri destekleyecek projeler geliştireceğiz. Tiyatrocular yalnız kalmayacak. Yeni sahneler, yeni oyunlar, yeni seyirciler gelecek. Amatör ve profesyonel tiyatroları bir araya getiren bir sistem kuracağız. Müzisyenler yalnız kalmayacak. Sokaklar müzikle dolacak. Meydanlar sahneye dönüşecek. Genç müzisyenler kendilerini ifade edebilecek alanlar bulacak ve biz sadece üretimi değil, değeri de büyüteceğiz"

Başkan Topbaş, konuşmasını "Sanat elitlerin değil, herkesindir" diyerek noktalarken; yeni meclisin sadece bir yapı değil, Muğla'nın sanatsal bir şahlanış iradesi olduğunu belirtti. - MUĞLA