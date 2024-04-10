Kültür Sanat

Merak saldığı bağlamanın her bir telini titizlikle işliyor

AĞRI - Ağrı'da yaşayan saz ustası Emrah Levent, yıllardır ahşapları sanat eserine dönüştürerek bağlama yapıyor.

Ağrı'da "Hünerli Eller Çarşısı" atölyesinde üretim yapan saz ustası Emrah Levent, merak saldığı ahşap ustalığını internetten videolar izleyerek öğrendikten sonra saz yapımında kendini ileri seviyeye taşıdı. Zor ve büyük emekler isteyen bağlamaları büyük bir titizlikle yapan Levent, sanat eserine dönüştürdüğü sazları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

İnternetten izlediği videolarla kendi atölyesinde bağlama üreten saz ustası Emrah Levent, "Bu işi yaklaşık 5-6 yıldır yapıyordum. Hamur'da başladım küçük bir atölyem vardı. Biraz daha amatör şekilde başlamıştım abimle birlikte, herhangi bir eğitim almadım. Kendi başıma internetten, YouTube'daki videolardan ve ağabeyimden biraz ders aldım, bu şekilde ilerletmeye çalıştım bu işi. Gerçek anlamda çok zor emek isteyen bir iş, genellikle bunu yapanlar biraz daha yaş olarak ileri yaşlarda tabii ki. Çünkü bu işler olsun ahşap işleri olsun bunu biraz zevk için yapıyorlar ama ben biraz daha genç yaşta başladığım için biraz daha zor geldi bana. İş olarak, kazanç olarak her türlü açıdan zor ama zevkli geldiğini söyleyebilirim" dedi.