Merak saldığı bağlamanın her bir telini titizlikle işliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Merak saldığı bağlamanın her bir telini titizlikle işliyor

Ağrı'da yaşayan saz ustası Emrah Levent, yıllardır ahşapları sanat eserine dönüştürerek bağlama yapıyor. İnternetten izlediği videolarla kendi atölyesinde bağlama üreten Levent, zor ve büyük emekler isteyen bu işi genç yaşta başlamasına rağmen büyük bir titizlikle yapmaktadır.

10.04.2024 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merak saldığı bağlamanın her bir telini titizlikle işliyor

AĞRI - Ağrı'da yaşayan saz ustası Emrah Levent, yıllardır ahşapları sanat eserine dönüştürerek bağlama yapıyor.

Ağrı'da "Hünerli Eller Çarşısı" atölyesinde üretim yapan saz ustası Emrah Levent, merak saldığı ahşap ustalığını internetten videolar izleyerek öğrendikten sonra saz yapımında kendini ileri seviyeye taşıdı. Zor ve büyük emekler isteyen bağlamaları büyük bir titizlikle yapan Levent, sanat eserine dönüştürdüğü sazları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

İnternetten izlediği videolarla kendi atölyesinde bağlama üreten saz ustası Emrah Levent, "Bu işi yaklaşık 5-6 yıldır yapıyordum. Hamur'da başladım küçük bir atölyem vardı. Biraz daha amatör şekilde başlamıştım abimle birlikte, herhangi bir eğitim almadım. Kendi başıma internetten, YouTube'daki videolardan ve ağabeyimden biraz ders aldım, bu şekilde ilerletmeye çalıştım bu işi. Gerçek anlamda çok zor emek isteyen bir iş, genellikle bunu yapanlar biraz daha yaş olarak ileri yaşlarda tabii ki. Çünkü bu işler olsun ahşap işleri olsun bunu biraz zevk için yapıyorlar ama ben biraz daha genç yaşta başladığım için biraz daha zor geldi bana. İş olarak, kazanç olarak her türlü açıdan zor ama zevkli geldiğini söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: İHA

Ağrı, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Merak saldığı bağlamanın her bir telini titizlikle işliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Yerel seçimlerde itiraz süreci sona erdi YSK, 100’e yakın itirazı karara bağladı Yerel seçimlerde itiraz süreci sona erdi! YSK, 100'e yakın itirazı karara bağladı
17:52 İsrail, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye’nin 3 oğlunu öldürdü İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu öldürdü
16:53 Bakan Yerlikaya: ’Bozdoğan-24’ operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı Bakan Yerlikaya: 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
15:19 Almanya’da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı Almanya'da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı
14:30 Türkiye’nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak Türkiye'nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak
18:10 Polonya’nın başkenti Varşova’da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu Polonya'nın başkenti Varşova'da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu
17:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı
16:22 Afyonkarahisar’da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu Afyonkarahisar'da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze’ye yardım ulaşıncaya dek sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek
15:43 Fenerbahçe, kadroyu açıkladı Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok
15:41 Muş’ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti Muş'ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti
15:40 Nerede olduğu merak ediliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram fotoğrafını AK Parti’li vekil paylaştı Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafını AK Parti'li vekil paylaştı
14:50 İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına sert yanıt İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 20:18:02. #1.13#
SON DAKİKA: Merak saldığı bağlamanın her bir telini titizlikle işliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement