Merkezefendi Belediyesi 2. Genç Heykel Çalıştayı başlıyor
Merkezefendi Belediyesi 2. Genç Heykel Çalıştayı başlıyor

04.05.2026 16:54  Güncelleme: 16:56
Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen genç sanatçılar, 5-19 Mayıs tarihleri arasında Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2. Genç Heykel Çalıştayı'nda eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Merkezefendi Belediyesi, genç sanatçıların üretimlerini desteklemek ve sanatı vatandaşlarla buluşturmak amacıyla önemli bir etkinliğe ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda düzenlenen 2. Genç Heykel Çalıştayı, 5-19 Mayıs tarihleri arasında Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Her gün 11.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek çalıştayda, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen genç yetenekler, eserlerini ziyaretçilerin gözü önünde şekillendirecek. Katılımcılar, heykel sanatının üretim sürecine yakından tanıklık etme fırsatı bulacak.

Genç sanatçıların emeğini, hayallerini ve üretim gücünü desteklemeyi amaçlayan çalıştay, aynı zamanda sanat ile toplum arasında güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağlayacak. Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, sanatın erişilebilirliğini artırırken, kültürel etkileşimi de güçlendirecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

