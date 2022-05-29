Mersin'de 13. Gezende Erik Festivali yapıldı - Son Dakika
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Mersin'de 13. Gezende Erik Festivali yapıldı

29.05.2022 16:43
Mersin'de 13. Gezende Erik Festivali yapıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 13. Gezende Erik Festivali düzenlendi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 13. Gezende Erik Festivali düzenlendi.

Gülnar Belediyesi desteğiyle, Gezende Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen festivalde çeşitli eğlenceler gerçekleştirildi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, festivalin açılış töreninde, organizasyonun ilçenin ve mahallenin tanıtımı için önemli olduğunu ifade etti.

Gezende Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Aydın da hasat döneminin ardından festivali gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, konser gerçekleşti.

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Kaynak: AA

Mersin, Gülnar, Erik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de 13. Gezende Erik Festivali yapıldı - Son Dakika


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