Tenorlar Ali Ulvi Karaca, Onur Polat ve Baran Taner'in sahne alacağı konserde, solistlere piyanoda Rufina Usmanova ve obuada Bilal Güncan eşlik edecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesinden (MDOB) yapılan açıklamaya göre, konser, 21 Haziran Salı saat 20.30'da Mersin Güzel Sanatlar Galerisi bahçesinde verilecek.

Kaynak: AA

21 Haziran, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Mersin'de '3 Tenor' piyanolu şan konseri verilecek - Son Dakika

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