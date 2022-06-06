Törene, Belediye Başkanı Neşet Tarhan , ilçe protokolü ve bazı bisiklet dernekleri üyeleri de katıldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Kent Konseyi iş birliğinde Menderes Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Bisiklet Evi için açılış töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Kent Konseyi, Mezitli, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Mersin'de 'Bisiklet Evi' açıldı - Son Dakika

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