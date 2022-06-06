Mersin'de "Bisiklet Evi" açıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, bisiklet tutkunlarının faydalanabileceği "Bisiklet Evi"nin açılışı gerçekleştirdi.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Kent Konseyi iş birliğinde Menderes Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Bisiklet Evi için açılış töreni düzenlendi.
Törene, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçe protokolü ve bazı bisiklet dernekleri üyeleri de katıldı.
Katılımcılar, açılışın ardından bisiklet sürüş eğitimlerinin de verileceği binayı gezdi.
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