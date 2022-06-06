Mersin'de "Bisiklet Evi" açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de "Bisiklet Evi" açıldı

06.06.2022 12:28
Mersin'de "Bisiklet Evi" açıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, bisiklet tutkunlarının faydalanabileceği "Bisiklet Evi"nin açılışı gerçekleştirdi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, bisiklet tutkunlarının faydalanabileceği "Bisiklet Evi"nin açılışı gerçekleştirdi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Kent Konseyi iş birliğinde Menderes Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Bisiklet Evi için açılış töreni düzenlendi.

Törene, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçe protokolü ve bazı bisiklet dernekleri üyeleri de katıldı.

Katılımcılar, açılışın ardından bisiklet sürüş eğitimlerinin de verileceği binayı gezdi.

YORUMLAR
500
Mezitli Belediyesi'nden Çevre Gününde Sahil Temizliği ve Kompost Dağıtımı Mezitli Belediyesi'nden Çevre Gününde Sahil Temizliği ve Kompost Dağıtımı Mezitli'de Bisiklet Evi Açıldı Mezitli'de Bisiklet Evi Açıldı
Kaynak: AA

Kent Konseyi, Mezitli, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de 'Bisiklet Evi' açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:13 Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması!
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
11:31 MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerine teslim edildi! İşte muhteşem geceden görüntüler
11:29 Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti
11:27 Anayasa Mahkemesi, Millet Partisi tarafından Millet İttifakı'nın ismine yönelik itirazı kabul edilmedi
11:27 Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
11:25 Pakistan'da şaşkına çeviren olay! Alev alev yanan binayı söndürmek için ezan okudular
10:53 Galatasaray Inter'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez için devrede! Teklif 2 yıllık...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 12:34:19. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de "Bisiklet Evi" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement