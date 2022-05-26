Mersin'de ertelenen Ceylan Ertem konseri 8 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Mersin'de ertelenen Ceylan Ertem konseri 8 Haziran'da gerçekleştirilecek

26.05.2022 17:25
Mersin'de ertelenen Ceylan Ertem konseri 8 Haziran'da gerçekleştirilecek

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında daha önce ertelenen Ceylan Ertem konserinin 8 Haziran'a alındığı duyuruldu.

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında daha önce ertelenen Ceylan Ertem konserinin 8 Haziran'a alındığı duyuruldu.

Festivalden yapılan yazılı açıklamada, 25 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanırken ertelendiği duyurulan konserin yeni tarihinin belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, "20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında 25 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan ve şehitlerimizden dolayı ertelenen Ceylan Ertem konseri, 8 Haziran Çarşamba saat 20.00'de Tarsus Baca Meydanı'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 24 Mayıs'ta teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olması üzerine kentte 25 Mayıs'ta yapılması planlanan Ceylan Ertem konserinin ertelendiği duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Ceylan Ertem, Haziran, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de ertelenen Ceylan Ertem konseri 8 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de ertelenen Ceylan Ertem konseri 8 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
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