Mersin\'de Frankofon Film Festivaline yoğun ilgi

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi ev sahipliğinde, Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Frankofon Film Festivali, 3-5 Nisan tarihleri arasında sanat dolu anlara sahne oldu.

Türkiye'de yalnızca 19 ilde gerçekleştirilen festival kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği Ofisinin tarihi binasında günde üç farklı seansta film gösterimleri yapıldı. Fransız sinemasının öne çıkan yapımlarını Mersinli izleyicilerle buluşturan etkinlik, kentte sanat rüzgarı estirdi.

Festival kapsamında 'Quelques Jours Pas Plus', 'Tout le Monde Aime Jeanne' ve 'Les Parapluies de Cherbourg' filmleri gösterildi. Farklı temaları işleyen yapımlar, izleyicilere hem duygusal hem eğlenceli hem de düşündürücü bir sinema deneyimi sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Frankofon Film Festivalinin Fransızca konuşan ülkelerde çekilmiş seçkin yapımları izleyiciyle buluşturduğunu belirterek, "Festival bu yıl 19 farklı şehirde yaklaşık 30 farklı mekanda sanatseverlerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Frankofon Film Festivaline ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluyuz. Bu yıl etkinliğin Mersin Kent Belleği Ofisinin tarihi binasında gerçekleşmesi de bizim için ayrıca memnuniyet verici" dedi.

SözYüzü Sanat ve Edebiyat Derneği yöneticisi Erdal Dalgıç ise festivalin kente önemli katkı sunduğunu belirterek, etkinliğin farklı filmleri izleyiciyle buluşturduğunu ifade etti.

Festivale katılan Özgül Öztürk de Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerini yakından takip ettiğini belirterek, Frankofon Film Festivalini her yıl izlediğini ve etkinlikten memnun kaldığını söyledi.

Katılımcılardan Orhan Özpolat, Mersin Büyükşehir Belediyesinin kültür-sanat organizasyonlarının önemli olduğunu vurgulayarak, etkinliklerin kente değer kattığını kaydetti. Seher Dinç de belediyenin özellikle gençlere yönelik kültür ve sanat etkinliklerini artırdığını belirterek, festivalin sanatsal açıdan oldukça başarılı olduğunu dile getirdi.

Kültürel ve toplumsal araştırmacı Tillie Kluthe ise bu tür etkinliklerin Mersin'e yakıştığını ifade ederek, "Mersin bir kültür denizi. Bu tür festivallerle kentin kültürel zenginliği daha görünür hale geliyor" diye konuştu. - MERSİN