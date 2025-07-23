Mersin'de Kaplumbağa Yavruları Denize Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Mersin'de Kaplumbağa Yavruları Denize Kavuştu

Mersin\'de Kaplumbağa Yavruları Denize Kavuştu
23.07.2025 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mezitli'de 250 yuva bulunan kumsalda, deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu.

Anaç kaplumbağaların, mayıs ayından itibaren Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki kumsala yaptığı yuvalarda kuluçka dönemini tamamlayan yavrular, yumurtalarından çıkmaya başladı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, merkez görevlileri ile gönüllü öğrencilerin gözetimindeki yavrular, kumsaldaki yolculuklarının ardından denize ulaştı.

Davultepe'de 250'ye yakın yuva var

Merkezin Müdür Yardımcısı Dr. Mahmut Ergene, gazetecilere, yavruların suya girmek için zorlu mücadele verdiğini söyledi.

Sezonun ilk yavru çıkışına şahitlik etmekten heyecan duyduklarını dile getiren Ergene, "Çok sayıda yavruyu denize gönderdik. Bu sezon Mersin kumsalları deniz kaplumbağaları açısından yüz güldürüyor. Yuva sayıları çok iyi. Anaç çıkışları ise ağustos ayının sonlarına kadar devam edecek." dedi.

Ergene, Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda 250'ye yakın yuva olduğunu belirterek, "Bu yıl yuva sayısında rekor kırabiliriz. Bu kumsal için şimdiye kadarki en yüksek yuva sayısı 274'tü. 2025'te bu sayının geçilmesini bekliyoruz. Bu yıl yuva sayıları ve yavru çıkışları oldukça güzel. Herhangi bir problem yok." diye konuştu.

"Kumsalı kendi başlarına geçmeleri gerekiyor"

Üreme alanlarının deniz kaplumbağası popülasyonuna önemli katkı sunduğunu ifade eden Ergene, kumsalların temiz bırakılması gerektiğini vurguladı.

Ergene, kumsaldaki atıkların yavrulara zarar verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Plastik ve katı atıklar, yuvalar için büyük problem teşkil ediyor. Anaç kaplumbağalar yuvalarını kapatırken bu atıklar kuma batarak yavruların yüzeye çıkmasına engel olabiliyor. Vatandaşların yavru kaplumbağalara dokunmaması gerekiyor. Yardımcı olmak isterken farkında olmadan onların yok olmasına neden olabilirler. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra, kumsalı kendi başlarına geçmeleri gerekiyor çünkü yumurtayla aralarındaki besin ve kan bağının kokusunu kumsala sürterek bırakmaları gerekiyor. Eğer bu kokuyla doğrudan denize girerlerse balıklar tarafından kolaylıkla fark edilip yem olabilirler."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kaplumbağa, Hayvanlar, Davultepe, Mezitli, mersin, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de Kaplumbağa Yavruları Denize Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Emlakçılardan ’telefonda ilan’ oyunu: Daire başına 400 bin lira fiyat fark ediyor Emlakçılardan 'telefonda ilan' oyunu: Daire başına 400 bin lira fiyat fark ediyor
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Herkes zam o indirim yaptı: Komşulara kızıp ekmeğin fiyatını düşürdü Herkes zam o indirim yaptı: Komşulara kızıp ekmeğin fiyatını düşürdü
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
Ahmed Şara’ya peş peşe suikast girişimi “Ölümden Türkler kurtardı“ Ahmed Şara'ya peş peşe suikast girişimi! "Ölümden Türkler kurtardı"
Kangalın cesaretini en iyi anlatan görüntü Ağaca tırmandı, etkisiz hale getirdi Kangalın cesaretini en iyi anlatan görüntü! Ağaca tırmandı, etkisiz hale getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

09:46
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
09:14
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
09:01
Siyasette tansiyon çok yüksek BBP ve DEM Parti birbirine girdi
Siyasette tansiyon çok yüksek! BBP ve DEM Parti birbirine girdi
08:16
İstanbul için ’’Çok tehlikeli’’ 48 saat başladı
İstanbul için ''Çok tehlikeli'' 48 saat başladı
23:26
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
16:02
Oktay Kaynarca’yı çileden çıkaran mesaj Dolandırıcıları ifşa etti
Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti
15:58
İran Dışişleri Bakanı: ABD’nin saldırıları nükleer tesislerimize ciddi zarar verdi
İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin saldırıları nükleer tesislerimize ciddi zarar verdi
15:48
ATM’lerde yeni dönem Bunu yapmayan para çekemeyecek
ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek
15:43
Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
15:43
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
15:38
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 10:17:11. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Kaplumbağa Yavruları Denize Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.