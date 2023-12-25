Mersin\'de lise öğrencileri kostümlerini giydikleri Cumhuriyet kahramanlarını tanıttı

Mersin'de 41 lise öğrencisi, Milli Mücadele döneminden bugüne gelinen süreçte önemli rol oynayan kişilerin kostümlerini giyerek gösteri yaptı.

Yenişehir ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında "Cumhuriyet'in Kahramanları Aramızda" projesini hayata geçirdi.

Projeye gönüllü katılan öğrenciler, tanıtacakları kahramanı kendileri seçerek, canlandıracakları karakterle ilgili araştırma yürüttü.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Mehmet Akif Ersoy, Halide Edip Adıvar, Seyit Onbaşı, Şerife Bacı, Sütçü İmam ve "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher gibi kahramanların biyografilerini okuyan liseliler, giyecekleri kostümleri belirledi.

Öğrenciler, Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen, ilk kadın bakan Prof. Dr. Türkan Akyol ve ilk kadın doktor Safiye Ali'nin de olduğu Cumhuriyet'in önemli isimlerine de yer verilen çalışma için dersten kalan vakitlerinde prova yaptı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kostüm ve makyajla seçtikleri isimleri canlandıran 41 öğrenci, okul bahçesinde gösteri gerçekleştirdi.

Sergilenen karakterlerin bilgilerinin paylaşıldığı programda, Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy'u tanıtan öğrenci de dinleti sundu.

"Çocukların Cumhuriyet'i daha iyi anladığını düşünüyorum"

Okul müdürü Fatma Gök, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılını özel bir projeyle kutlamak istediklerini söyledi.

Öğrencilerin çalışmasını izlerken duygulandıklarını dile getiren Gök, "Tarih sahnesinden kahramanları karşınızda görmek heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Öğrencilerimizin, tarihi kalıcı şekilde öğrenmelerini sağlama amacıyla bu tür etkinlikleri sürdürmeyi düşünüyoruz." dedi.

Proje koordinatörü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sultan Uğurlu da öğrencilerin unutamayacakları bir çalışmaya imza attıklarını anlattı.

Çalışmanın, öğrencilerin eğitimine katkısına değinen Uğurlu, şöyle konuştu:

"Çocuklar Cumhuriyet'i yaşasın, nasıl kurulduğunu hissetsin, o kahramanları canlandırsın ve dönemin isimleri aramızda gezsin istedik. Çok emek verdiler, güzel gösteri yaptılar. Mutlu oldum ve onlarla gurur duydum. Çocukların Cumhuriyet'i daha iyi anladığını, o dönemi daha iyi kavradıklarını ve Cumhuriyet'e daha çok sahip çıkacaklarını düşünüyorum."

"Okumakla canlandırma arasındaki farkı hissettim"

Atatürk'ü canlandıran öğrenci Hadi Tutsak, dönemin ruhunu hissettiğini vurgulayarak, "Rolü yaparken gurur duydum. Okumakla canlandırma arasındaki farkı hissettim. Çok güzel deneyimdi." ifadesini kullandı.

İlkem Özlü de Halide Edip Adıvar'ın, Mili Mücadele'ye ve edebiyata katkılarını anlattığını belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir ismi canlandırmak çok gurur vericiydi. Bu süreçte Halide Edip Adıvar'ın aynı zamanda Anadolu Ajansının kurucularından olduğunu öğrendim. Önceden sadece yazar olduğunu biliyordum."

İlk kadın pilot Sabiha Gökçen'ı tanıtan Zeynep Sümer de performansıyla arkadaşlarından övgü aldığını söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nda 9 aylık bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olan Kastamonulu Şerife Bacı'ya kostümle "can veren" Nilgün Dinçer de şunları kaydetti:

"Daha önce Şerife Bacı'yı duymuştum ama hikayesini araştırdıktan sonra duygulandım. Bebeği olmasına rağmen Kurtuluş Savaşı'nda destek vermek için yola çıkıyor. Cepheye mermi ulaştırmak uğruna donarak can veriyor. Canlandırma sırasında tuhaf hissediyorsunuz. Farklı bir deneyimdi."