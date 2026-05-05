Mersin'de Türkiye Kültür Yolu Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Türkiye Kültür Yolu Festivali

Mersin\'de Türkiye Kültür Yolu Festivali
05.05.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 9-17 Mayıs'ta Mersin'de sanat ve kültür etkinlikleriyle gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ilk kez Mersin'de gerçekleştirilecek. 9-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festival, konserlerden sergilere, gastronomi etkinliklerinden çocuk programlarına kadar geniş bir yelpazede sanatseverlerle buluşacak.

Akdeniz'in önemli şehirlerinden biri olan Mersin'in, Kızkalesi'nden Tarsus'a uzanan çok katmanlı yapısıyla ziyaretçilere kapsamlı bir kültür-sanat deneyimi sunacağı kaydedildi.

Festival süresince kentin farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle hem yerel halkın hem de kente gelecek ziyaretçilerin kültür ve sanatla buluşturulması hedefleniyor.

Hazırlık toplantısı yapıldı

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında festival hazırlık toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantıda, 9-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona yönelik planlama çalışmaları, kurumlar arası koordinasyon ve alınacak tedbirler ele alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de Türkiye Kültür Yolu Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:49:09. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Türkiye Kültür Yolu Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.