Mersin'de Uydu Takip Cihazı Takılan Kaplumbağalar Denizde Yolculuğa Çıktı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin'de Uydu Takip Cihazı Takılan Kaplumbağalar Denizde Yolculuğa Çıktı

Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen 'Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi' projesi kapsamında, Kızkalesi Rotary Kulübü'nün desteğiyle uydu takip cihazı takılan 2 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı. Proje sayesinde kaplumbağaların denizdeki yolculuğu takip edilecek ve nesli tehlike altındaki bu canlıların korunması için çalışmalar yapılacak.

13.06.2024 11:07
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, uydu takip cihazı takılan 2 yeşil deniz kaplumbağasının denizdeki yolculuğu başladı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezince, Kızkalesi Rotary Kulübünün desteğiyle yürütülen "Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Mersin Millet Bahçesi sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, uydu takip cihazı takılan "Kızkalesi" ve "Mersin Üniversitesi" isimli kaplumbağalar, denize bırakıldı.

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, programdaki konuşmasında, nesli tehlike altındaki yeşil deniz kaplumbağalarını korumak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Proje sayesinde canlıların denizdeki yolculuğunu takip etmeyi hedeflediklerini belirten Ergene, şöyle konuştu:

"Bu canlılar doğdukları kumsala gelirler. Dolayısıyla 321 kilometrelik Mersin kumsalı içerisinde kaplumbağaların yumurtlayacağı 33 kilometrelik alan kaldı. Onlar için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Burada kalıp kalmadıklarını bu projeyle kanıtlamış olacağız."

Ergene, kaplumbağaların yolculuğunun önemli bilgiler kazandıracağını ifade ederek, "Çalışma sadece Türkiye değil dünya için önemli veri sağlayacak. Rotary Kulübünün 8 uydu takip cihazı alarak katkı sağladığı proje hepimiz için önemli. Sinyallerinin bol olmasını umut ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de Uydu Takip Cihazı Takılan Kaplumbağalar Denizde Yolculuğa Çıktı - Son Dakika

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