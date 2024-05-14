Mersin\'de yaşayan İlyas Can Kil, Maldivler\'de tanıştığı Rus gelinle evlendi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan İlyas Can Kil, iş gezisi için gittiği Maldivler'de tanıştığı Rus Mariia Sadnova ile dünyaevine girdi.

Bir firmada kabin görevlisi olarak çalışan 28 yaşındaki Kil, geçen yıl iş gezisi için bulunduğu Maldivler'de tatil yapan 31 yaşındaki Sadnova ile tanıştı.

Kil'in, Sadnova'yı Erdemli ilçesindeki ailesiyle bir araya getirmesinin ardından çift evlenmeye karar verdi.

İlçede düzenlenen nikah töreniyle Kil ile Sadnova, dünyaevine girdi.

İlyas Can Kil, gazetecilere, arkadaş olarak başladıkları ilişkinin evliliğe gittiğini söyledi.

Eşinin Türkiye'yi çok beğendiğini belirten Kil, "Eşim yaşantımıza uyum sağlamaya çalışıyor. Annemlere yardım ediyor, Yörükler'in çok sevdiği sıkmaları yapıyor, Türkçe öğreniyor." diye konuştu.

Rus gelin Sadnova da Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu ifade ederek, "İlyas Can için Sibirya'dan Erdemli'ye geldim. Çok mutluyum." dedi.