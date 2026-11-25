Mersin'de, 20 sanatçının eserlerinden meydana gelen 'DİLEK(CE)' isimli karma resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Mersinli sanatçı Dilek Küçükyılmaz'ın öncülüğünde hazırlanan sergide, 20 kadın sanatçının eserleri yer aldı.

Küçükyılmaz, serginin geçen yıl halk eğitim merkezinde birlikte çalıştığı öğrencilerinin talebi üzerine ortaya çıktığını belirterek, 20 kadının dayanışmasıyla farklı çalışmalar hazırladıklarını söyledi. Kadınların atölye çalışmalarında hem sosyal bir ortam oluşturduğunu hem de emeklerini ekonomik kazanca dönüştürme fırsatı bulduğunu ifade eden Küçükyılmaz, özellikle emekli ve tek maaşla geçinen ev hanımlarının aile bütçelerine katkı sunmasını amaçladıklarını kaydetti.

Ağırlıklı olarak yağlı boya ve kara kalem çalışmalarının yer aldığı sergi, Mersin Deniz Müzesi'nde 28 Kasım 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.