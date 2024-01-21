Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu\'ndan muhteşem konser

Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğünce "7 İklim 1 Nefes" projesi kapsamında konser düzenlendi.

Orkestra şefliğini kanun virtüözü Ahmet Baran'ın yaptığı, Terennüm İyilik Korosu ve Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası, Mezitli Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın da sahne aldığı konserde, Yunus Emre, Neşet Ertaş, Aşık Veysel ve Mevlana'nın eserleri seslendirildi.

Belviranlı, AA muhabirine, çok özel bir konsere imza atıldığını söyledi.

Eserlerin özenle seçildiğini belirten Belviranlı, "Mersin halkının büyük teveccühüyle güzel bir konser yaptık. Gönüllerimiz neşelendi. Destek veren herkese teşekkür ederim. Bu tarz programlar devam edecek. Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nu izlemeye devam edin." diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren konser sanatseverlerden alkış aldı.

Konseri, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü İlhan Derinkök ve vatandaşlar izledi.