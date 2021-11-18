Mersin Devlet Opera ve Balesi "Arda Boyları"nı sanatseverlerle buluşturacak - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Arda Boyları" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Arda Boyları" balesi 20 Kasım saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Librettosu Ayşegül Çelik tarafından yazılan eserin koreografisini ve rejisini Özgür Adam İnanç yapacak.

Dekor ve kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, ışık tasarımını Tarı Deniz, eser sorumluluğunu ise Erdoğan Şanal, ait balenin repetitörlüğünü Mahmut Akyol, Özlem Şenormanlılar, Serbülent Biçer ve Ender Üçdemir yapıyor.

Eserde başlıca rolleri Tutku Barın Tümen, Burak Serkan Cebeci, Selğan Çavdaroğlu, Ozan Demirbaş, Seda Dereli, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Pınar Humar, Tugay Ak, Nihan Çetin Aydın ve Tolga Ergen paylaşıyor.