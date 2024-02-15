Mersin Devlet Opera ve Balesi, Rigoletto Operasını Seyirciyle Buluşturacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Rigoletto Operasını Seyirciyle Buluşturacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Rigoletto Operasını Seyirciyle Buluşturacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi'nin başyapıtı olan Rigoletto operasını seyirciyle buluşturacak. Opera, 17 Şubat Cumartesi günü Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Rejisörlüğünü Kenan Korbek'in üstlendiği operada, MDOB orkestrası ve korosu da sahne alacak. Dekor ve kostüm tasarımını Özlem Topuz, koreografisini Berna Turhan İleri ve ışık tasarımını Tarı Deniz yapacak.

15.02.2024 11:29
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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giuseppe Verdi'nin başyapıtı "Rigoletto" operasını seyirciyle buluşturacak.

MDOB'un yazılı açıklamasına göre, orkestra şefliğini Andrea Francesso Solinas'ın yapacağı opera, 17 Şubat Cumartesi saat 15.00'te Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde icra edilecek.

Rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği operada, MDOB orkestrası ve korosu da sahne alacak.

Giuseppe Verdi'nin başyapıtı olarak anılan "Rigoletto" operasında etkinliğin dekor ve kostüm tasarımını Özlem Topuz, koreografisini Berna Turhan İleri ve ışık tasarımını Tarı Deniz yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi, Rigoletto Operasını Seyirciyle Buluşturacak - Son Dakika

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