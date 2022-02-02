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Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şekeronya" çocuk müzikalini sahneleyecek - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şekeronya" çocuk müzikalini sahneleyecek

02.02.2022 15:10
Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şekeronya" çocuk müzikalini sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Şekeronya" müzikalini çocuklarla buluşturacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Şekeronya" müzikalini çocuklarla buluşturacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, müzikleri Murat Cem Orhan'a, librettosu Zeynep Ergüven'a ait müzikal, 6 Şubat Pazar saat 11.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Süleyman Tekin'in yöneteceği eserin koreografisini Berna Turhan İleri yapacak.

Eserde başlıca rolleri, Başak Yıldız (Zeytin), Ercüment Şirin (Tombiş), Ayşin Alev Lal (Fırıldak), Cumhur İbili (Karabaş), Pınar Duygu Çınar (Kırmızı Başlıklı Kız), Levent Yetkin (Kurt), Ayşegül Devrim Dinçer (Soprano Horoz) ve Elif Örünk Alpay (Büyücü) paylaşacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Şekeronya çocuk müzikalini sahneleyecek

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Murat Cem, Müzikal, Mersin, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Şekeronya' çocuk müzikalini sahneleyecek - Son Dakika


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