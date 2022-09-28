Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı - Son Dakika
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Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

28.09.2022 14:22
Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kumsalda filizlen koruma altındaki kum zambakları çiçeklendi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kumsalda filizlen koruma altındaki kum zambakları çiçeklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün sahilinde yetişen kum zambakları çiçek açtı.

Enstitünün bitki besleme ve süs bitkileri bölümünde görevli ziraat mühendisi Ayhan Aydın, gazetecilere, nesli tükenme tehlikesi yaşayan bitkinin koruma altında olduğunu söyledi.

Kumsalın, hem bitkiye hem de deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yaptığını belirten Aydın, "Ne tesadüf ki kaplumbağa yavruları yumurtadan çıkmaya başladığında kum zambakları da mis gibi kokan çiçeklerini açıyor." dedi.

Kum zambaklarının ve soğanlarının koparılmasının da bitkinin yurt dışına çıkartılmasının da yasak olduğunu aktaran Aydın, koruma kararı kapsamında bitkiyi koparanlar hakkında 109 bin 593 lira para cezası uygulandığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Araştırma, Mersin, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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